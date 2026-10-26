دستگیری سارقان به عنف در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک جوان۲۰ ساله در یکی از محلات تبریز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته و مشخص شد، سارقان با اسافاده از شگرد معرفی خود به عنوان پستچی و مامور، مالباخته را مورد بازرسی بدنی قرار داده، گوشی و مقادیری نقره و کارتهای شناسایی و بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از وی سرقت و متواری شده اند.

سرهنگ نعمتی افزود: ماموران کلانتری ۱۴فاطمیه، سارقان را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر و سارقان به سرقت اعتراف و اقلام مسروقه از متهمان کشف و در این خصوص پرونده تشکیل و جهت ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضایی شد.