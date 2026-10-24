به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت توسعه مراکز رشد در حوزه علوم انسانی، مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) را از پیشگامان پیوند ایده‌های علوم انسانی با حل مسائل جامعه دانست و بر گسترش همکاری این مرکز با دانشگاه علامه طباطبائی و آزمایشگاه تأثیر مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تأکید کرد.

حسین سیمایی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «رویداد قرار هشتم» گفت: حال‌وهوای این نمایشگاه با دوره‌های قبلی متفاوت است. از همان لحظه ورود، به‌ویژه با تماشای کلیپ نمایشگاه، فضای شهادت، جهاد و مجاهدت را احساس کردم و یاد شهید مصباح‌الهدی باقری کنی حقیقتاً فضای نمایشگاه را تحت تأثیر قرار داده بود.

وی با اشاره به ظرفیت علمی، فرهنگی و تربیتی این مجموعه، از دانشجویان دعوت کرد از نمایشگاه بازدید کنند و با دستاوردها و فعالیت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) آشنا شوند.

توسعه زیست‌بوم رشد و حل مسئله در علوم انسانی

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری و توسعه مراکز رشد در حوزه علوم انسانی اظهار کرد: اصل ایده مرکز رشد و اندیشه شهید مصباح‌الهدی باقری کنی، برای حوزه علوم انسانی کاملاً ضروری بوده است. در حوزه‌های پزشکی، مهندسی و کشاورزی، نزدیک به دو دهه است که مسیر تبدیل ایده به محصول، تجاری‌سازی و حل مسئله در کشور شکل گرفته و به همین دلیل، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ایجاد شده‌اند. امروز بیش از ۱۶۰ هزار فناور فعال در این مجموعه‌ها حضور دارند که همگی محصول دانشگاه هستند.

سیمایی با بیان اینکه حوزه علوم انسانی در این زمینه از سایر حوزه‌ها عقب مانده است، افزود: به نظر من دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز رشدی که شهید مصباح پایه‌گذاری کردند، از پیشگامان اتصال ایده‌های علوم انسانی، ارتقای این ایده‌ها به محصول و حل مسئله هستند؛ با این حال، این مسیر همچنان باید توسعه پیدا کند و رشد بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه گفت: دانشگاه علامه طباطبائی نیز این مسیر را آغاز کرده است و من توصیه می‌کنم دو دانشگاه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا زمینه هم‌افزایی و توسعه فعالیت‌ها در این حوزه فراهم شود.

وزیر علوم همچنین با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ما در مجموعه وزارت علوم حتماً از همکاری استقبال می‌کنیم.

رصدخانه عدالت اجتماعی می‌تواند به دولت کمک کند

سیمایی در ادامه با اشاره به سه موضوع مورد توجه در نمایشگاه، از «متا»، «رصدخانه عدالت اجتماعی» و فعالیت‌های مرتبط با حکمرانی و سیاست‌گذاری علم و فناوری نام برد.

وی با اشاره به فعالیت‌هایی رصدخانه عدالت اجتماعی ادامه داد: وقتی رهبر شهید در اوایل شروع به کار دولت شهید رئیسی موضوع پیوست عدالت اجتماعی را مطرح کردند، بلافاصله به ذهنم رسید که پیشنهادهایی را که در صحن دولت مطرح می‌شود، از منظر عدالت اجتماعی پایش کنیم.

وزیر علوم افزود: جلساتی برگزار و شاخص‌هایی طراحی شد و تا زمانی که توفیق خدمت داشتم، پیشنهادهای دولت و نسبت آن‌ها با عدالت اجتماعی را می‌سنجیدیم. با اینکه این کار وظیفه رسمی ما نبود و باید از نظر حقوقی، فنی و فناورانه پیشنهادها را بررسی می‌کردیم، اما گاهی گوشزد می‌کردیم که یک پیشنهاد ممکن است موجب تبعیض یا ایجاد رانت شود.

وی با اشاره به ظرفیت رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: فکر می‌کنم این رصدخانه می‌تواند به دولت کمک کند.