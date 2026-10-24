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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

تحقق ۱۲۰ درصدی برنامه‌های مهارتی کمیته امداد سیستان و بلوچستان

تحقق ۱۲۰ درصدی برنامه‌های مهارتی کمیته امداد سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: این نهاد در استان در راستای توانمندسازی نسل جوان با عبور از سقف برنامه‌های تعیین شده، نرخ تحقق ۱۲۰ درصدی در حوزه آموزش مهارتی را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری، گفت: کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان در راستای توانمندسازی نسل جوان و پاسخگویی به نیازهای بازار کار منطقه، موفق شد با عبور از سقف برنامه‌های تعیین شده، نرخ تحقق ۱۲۰ درصدی در حوزه آموزش‌های مهارتی را رقم بزند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموعا ۷ هزار و ۳۱۴ نوجوان در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال (دختر و پسر) در دوره‌های آموزشی مختلف کمیته امداد استان شرکت کرده‌اند. این برنامه‌ها با همکاری فنی و حرفه‌ای استان و با هدف تطبیق مهارت‌ها با استعدادها و علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان طراحی شده است.

وی بیان کرد: این دوره‌های آموزشی که شامل برنامه‌های تابستانی و آموزش‌های مجازی است، حوزه‌های متنوعی از جمله هوش مصنوعی، تعمیرات موبایل، نرم‌افزار، گرافیک و تولید محتوا و همچنین صنایع دستی را در بر می‌گیرد.

میری در پایان اظهار داشت: تمرکز ما بر آموزش‌هایی است که مستقیماً با بازار کار منطقه و استعدادهای درخشان نوجوانان ما همخوانی داشته باشد. هدف از این رویکرد، گذار از آموزش‌های سنتی به سمت مهارت‌های نسل جدید مانند هوش مصنوعی و تولید محتوا است تا مسیر اشتغال‌آفرینی برای این نسل هموارتر شود.

کد مطلب 6987758

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