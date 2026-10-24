به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدمهدی سجادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده در پی وقوع سیل و آب‌گرفتگی در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ بیان کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند خدمات امدادی و اقلام ضروری را در اختیار افراد متأثر از این حادثه قرار دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان با تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص افزود: در مجموع، ۲۳ خانوار اسکان موقت داده شد، همچنین تعداد ۷ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۴ کیلوگرم نایلون، ۷ تخته پتو، ۲ تخته موکت، ۷ دستگاه چادر مسافرتی و ۲۳ دستگاه چادر امدادی بین متاثرین از این حادثه توزیع شد.

وی ادامه داد: در جریان اقدامات انجام شده، ۳ تیم امدادی باتوجه به ظرفیت تیم‌های امدادی هلال احمر پنج روستا را تحت پوشش اقدامات امدادی قرار دادند و خدمات مورد نیاز را نیز ارائه کردند.

سجادی در پایان با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی در مواجهه با حوادث جوی گفت: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از توان عملیاتی و ظرفیت نیروهای امدادی خود، رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و تأمین اقلام ضروری را در چارچوب مأموریت‌های امدادی دنبال می‌کند، همچنین توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از سیل و آب‌گرفتگی مؤثر باشد.