وصول بیش از ۴۲ میلیارد ریال عواید اراضی ملی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی صبح شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سال جاری و با هدف صیانت و بهره‌وری بهینه از اراضی استان، پایش مستمر پرونده‌های واگذاری با دقت در دستور کار قرار گرفته است که این تلاش‌ها به وصول مبالغ یادشده منجر شد.

مدیر امور اراضی استان سیستان و بلوچستان با تفکیک منابع حاصله افزود: از مجموع مبالغ وصولی در این بازه زمانی، ۱۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال مربوط به عواید حاصل از فروش اراضی و ۲۹ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال مربوط به عواید حاصل از اجاره‌بهای اراضی واگذاری بوده است.

وی با تأکید بر اینکه وصول عواید تنها بخشی از رسالت‌های این مجموعه است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در کنار صیانت از حقوق بیت‌المال، مدیریت هوشمندانه اراضی، نظارت دقیق بر نحوه بهره‌برداری و جلوگیری قاطعانه از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی است.