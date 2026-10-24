دستگیری باند ۴ نفره کلاهبرداران اینترنتی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی جوکار اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، اعضای این باند چهار نفره را شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان افزود: متهمان با ارسال لینک‌های جعلی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات تلفن همراه شهروندان، اطلاعات آن‌ها را سرقت کرده و با استفاده از وجوه به‌دست‌آمده، خریدهای اینترنتی انجام می‌دادند.

وی با بیان اینکه ارزش کلاهبرداری‌های این پرونده حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: تاکنون بخشی از وجوه به مالباختگان بازگردانده شده و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود شمار شکات این پرونده به ۳۰ نفر برسد.

سردار جوکار در پایان به شهروندان توصیه کرد از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک خودداری کنند و اطلاعات بانکی و شخصی خود را در اختیار صفحات و درگاه‌های غیرمعتبر قرار ندهند.