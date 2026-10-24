دریافت 8 MB کد مطلب 6987975 https://mehrnews.com/x3dqsL ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ کد مطلب 6987975 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ پوشش ۹۰ درصدی هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی مدیرعامل بیمه سلامت از پوشش ۹۰ درصدی هزینههای درمان ناباروری در بخش دولتی خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط شمار بیماران خاص البرز به ۸۲ هزار نفر رسید خروج برخی داروهای تزریقی و سرمها از پوشش بیمهای در بخش سرپایی درمان ناباروری زیر بار هزینهها؛ جوانی جمعیت با شعار محقق نمیشود ارتباط پنهانی میان میگرن و اِندومتریوز برچسبها ناباروری سازمان بیمه سلامت درمان ناباروری
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