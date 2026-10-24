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کد مطلب 6987975
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

پوشش ۹۰ درصدی هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی

پوشش ۹۰ درصدی هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی

مدیرعامل بیمه سلامت از پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در بخش دولتی خبر داد.

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