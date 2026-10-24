ارتباط پنهانی میان میگرن و اِندومتریوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «یوهانس ووبیشت ولده‌امانوئل»، نویسنده اصلی این پژوهش از کلینیک مایو در آریزونا، می‌گوید: «شکافی در تشخیص وجود دارد؛ زیرا میگرن و اندومتریوز توسط متخصصان متفاوتی درمان و به‌طور جداگانه ثبت می‌شوند، که باعث می‌شود این هم‌پوشانی به‌راحتی از نظر دور بماند. در نتیجه، ممکن است سردردها و دردهای لگنی زنان به‌عنوان مسائلی بی‌ارتباط به یکدیگر تلقی شوند، در حالی که شاید هر دو بخشی از یک الگوی درد گسترده‌تر باشند.»

اندومتریوز زمانی رخ می‌دهد که بافتی شبیه به پوشش داخلی رحم، در قسمت خارجی رحم و اطراف آن رشد کند. این عارضه می‌تواند منجر به التهاب، درد شدید لگن و مشکلات باروری شود.

تحلیل ۳۵ مطالعه که شامل بیش از ۱۳ میلیون زن بود، نشان داد احتمال ابتلا به میگرن در زنان مبتلا به اندومتریوز، بیش از دو برابر است.

مصاحبه با بیماران در شناسایی این هم‌پوشانی بسیار موفق‌تر عمل کرد؛ در حالی که سوابق پزشکی کوتاه‌مدت، تا ۹۰ درصد از زنانی را که به هر دو اختلال مبتلا بودند، نادیده گرفته بودند.

دکتر «مگان واسون»، یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه، می‌گوید: «زنانی که به میگرن و اندومتریوز مبتلا هستند یا گمان می‌کنند که ممکن است مبتلا باشند، باید بدانند که این احتمالاً یک تصادف نیست و باید تمام علائم خود را با پزشکانشان در میان بگذارند.»

او می‌گوید متخصصان مغز و اعصاب باید درباره دردهای شدید قاعدگی و دردهای لگنی پرس‌وجو کنند، و متخصصان زنان نیز باید بیماران را از نظر ابتلا به میگرن بررسی و غربالگری نمایند.

این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که ممکن است این دو عارضه دارای مسیر درد مشترکی باشند؛ موضوعی که می‌تواند راه را برای درمان‌های جدید هموار کند.

پژوهشگران می‌گویند داروهای میگرن که یک ماده شیمیایی پیام‌رسان درد به نام «پپتید مرتبط با ژن کالسی‌تونین» (CGRP) را مسدود می‌کنند، ممکن است به تسکین درد ناشی از اندومتریوز کمک کنند. با این حال، انجام مطالعات بیشتری در این زمینه ضروری است.