به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، سه‌شنبه شب در قرارگاه سلامت استان کرمان گفت: قرارگاه سلامت باید بر روی موضوعاتی متمرکز شود که نیازمند هماهنگی و بعضا مداخله عاجل در ارتباط با سلامت دارد.

وی افزود: قرارگاه سلامت نباید جای دستگاه‌های مسؤل در حوزه سلامت بنشیند و لذا دستگاه‌ها باید وظایف خود را به شکل قانونی انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.



مقام عالی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه سلامت مردم نباید قربانی زنجیره بدهی‌ها در نظام سلامت باشد اظهار داشت: بدهی بیمه‌ها به داروخانه، بدهی دانشگاه علوم پزشکی به بخش دیگری از نظام سلامت و دیگر موارد؛ نباید سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.



طالبی، گفت: نقطه بحرانی جایی است که این موضوع در زنجیره بدهی موجب آسیب بیماران شود و لذا خط قرمز ما این موضوع بوده و باید همه تلاش را به کار ببریم که این اتفاق نیفتد.



استاندار کرمان بر رصد دقیق وضعیت دارویی استان به ویژه داروهای حساس، پرمصرف، حیاتی و بیماران خاص تأکید کرد و گفت: مطالبات کادر درمان به ظاهر مباحث مالی است، اما می‌تواند باعث بی‌انگیزگی و مهاجرت کادر درمان شود که می‌تواند سرمایه انسانی نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهد.



وی به موضوع شبکه دارویی اشاره و بیان کرد: برای رفع مشکل شبکه توزیع دارو تفاهمنامه‌ای با هلال احمر امضا شده که تامین مالی آن را از بنگاه‌های اقتصادی پیگیری هستیم.



استاندار کرمان اظهار داشت: اینکه ما از منابع مسئولیت اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی برخوردار هستیم، نباید باعث شود که پیگیری‌های دیگر و وظایف را دستگاه‌ها انجام ندهند و این کمک‌ها باید اضافه‌ بر مسئولیت‌های محوله باشد تا وضعیت را به شکل بهتری پیش ببرد.

وی با تاکید بر اینکه باید پیگیری‌ها به بهترین نحو ممکن صورت گیرد تا هیچ نقطه منفی نسبت به دیگر نقاط کشور نداشته باشیم گفت: بهترین بهره‌برداری را می‌خواهیم از مسئولیت اجتماعی داشته باشیم و مدیران راه حل بهتری که در رابطه با تأمین دارو و استفاده از این منابع داشته باشند را ارائه دهند.