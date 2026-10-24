مقامات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعه (یکم آبان‌ ۱۴۰۵، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶) با همراهی ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، به دیدار دولت صفر؛ معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان رفت و با وی به گفت‌وگو نشست.

این دیدار با حضور جمعی از ناشران معتبر و تاثیرگذار تاجیکستان برگزار شد و دو طرف با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و زبانی میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، راهکارهای توسعه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه کتاب و نشر را بررسی کردند.

گسترش همکاری میان ناشران دو کشور، فراهم کردن زمینه برای چاپ و انتشار مشترک آثار، تبادل تجربه و دانش تخصصی در صنعت نشر و اعزام هیات‌های تخصصی با هدف توسعه تعاملات حرفه‌ای، از جمله محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

حاضران در این دیدار بر اهمیت زبان فارسی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت تاکید کردند؛ پیوندی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی آثار نویسندگان و پژوهشگران دو کشور و تقویت همکاری میان فعالان حوزه کتاب و ادبیات باشد.