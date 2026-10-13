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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب منصوب شدند

اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب منصوب شدند

محسن جوادی اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام علی ملانوری، ابراهیم حیدری، ابراهیم کریمی‌زنجانی، علی‌الله سلیمی، علی جعفرآبادی، مناف یحیی‌پور، ایوب دهقان‌کار، آزاده نظربلند، سیدسعید سرابی، نرگس معدنی‌پور، حسین قرایی، ناصر افشارپور و حامد علی‌اکبرزاده را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

در حکم اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب آمده است:

«نظر به ضرورت بهره‌مندی از دیدگاه‌های اصحاب اندیشه و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و نشر در برگزاری مطلوب «هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» با توجه به سوابق فرهنگی و تجارب ارزشمند، جناب‌عالی به‌عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
امید است با استفاده از تجارب پیشین و در سایه همدلی و هفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سراسر ایران اسلامی باشیم. توفیق شما را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
محسن جوادی
معاون امور فرهنگی».

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر ابراهیم حیدری را به‌عنوان دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود.

کد مطلب 6976439
زهرا اسكندری

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