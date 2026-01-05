مرتضی بهزاد فر در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه سال آینده انجام می‌شود اما اکنون سرشماری آزمایشی از ۱۴ دی‌ماه و به مدت ۲۰ روز به‌صورت در شهرستان بجنورد (منطقه ۲)، شهرستان سملقان در دهستان جیران سو شامل روستاهای اینچه سفلا و تاجیک و همچنین در تازه یاب اجرا می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای سراسری آن فراهم شود.

دبیر ستاد و مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خراسان شمالی با بیان اینکه این سرشماری در مسیر گذار از نظام آماری سنتی به نظام آماری نوین و با رویکرد ثبتی مبنا اجرا می‌شود، افزود: استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی، ضمن افزایش دقت و سرعت تولید آمار، موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت اطلاعات خواهد شد.

بهزاد فر با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در موفقیت این طرح گفت: آموزش مأموران آمارگیر و آماده‌سازی مجریان طرح با جدیت دنبال شده و از ظرفیت نیروهای باتجربه و متخصص حوزه آمار برای اجرای دقیق این مأموریت ملی استفاده شده است.