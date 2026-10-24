به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از امروز، دوم آبان، برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا در محل سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شد. در این روش که برای نخستین بار در کشور به کار گرفته می‌شود، مرکز آمار ایران با تقاطع‌گیری داده‌های به‌دست‌آمده از سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حداقل حضور نیروی آمارگیر، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را برگزار می‌کند.

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، گفته است در روش ثبتی‌مبنا، فرآیند سرشماری ایرانیان و دیگر افراد ساکن ایران با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای مجرب و خبره، دارایی ارزشمند داده‌های اداری، روش‌های نوین آماری و فناوری‌های جدید انجام خواهد شد.

مرحله نخست سرشماری ۱۴۰۵ از ۲۵ مهرماه به صورت داده‌محور آغاز شده بود و از امروز، شنبه دوم آبان، فرآیند سرشماری حضوری نیز شروع می‌شود. در این مرحله، برای خانوارهایی که اطلاعات ثبتی آنها در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی ناقص است، پیامک مراجعه حضوری آمارگیران به درِ منازل ارسال خواهد شد. این پیامک‌ها هیچ لینکی ندارند و از خانواده‌ها خواسته شده است مراقب سوءاستفاده برخی سودجویان باشند.

بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری ۱۴۰۵ در اسفندماه امسال به پایان می‌رسد و نتایج اولیه آن اعلام خواهد شد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای اطلاع از آخرین تغییرات جمعیتی کشور، هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود و آخرین دوره آن در سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود. قرار است از این پس روش ثبتی‌مبنا جایگزین شیوه‌های سنتی سرشماری شود و در نتیجه، فاصله زمانی ۱۰ ساله برای آمارگیری نیز برداشته شود.