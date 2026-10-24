درخشش ورزشکاران اردبیلی در ناگویا؛ تبریک استاندار اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار اردبیل در پیامی، درخشش ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفت و آن را نشانه ظرفیت‌ها و استعدادهای درخشان این خطه قهرمان‌پرور دانست.

مسعود امامی یگانه در این پیام اعلام کرد: کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز و همچنین عناوین ارزشمند فردی در این رقابت‌ها، حاصل تلاش قهرمانان و دست‌اندرکاران ورزشی استان اردبیل است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی بانوان ورزشکار و نقش‌آفرینی مؤثر زنان اردبیلی در میادین بین‌المللی، کسب مدال طلای فائزه احمدی در رشته تیراندازی پاراآسیایی و مدال برنز مهسا بهشتی در رشته وزنه‌برداری را برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان، نشانه توان بانوان این سرزمین بر پایه دانش، پشتکار و اراده‌ای استوار برای به اهتزاز درآوردن پرچم افتخار ایران اسلامی در رقابت‌های آسیایی عنوان کرد.

استاندار اردبیل همچنین کسب مدال نقره عرفان محرمی در رشته ووشو و مدال نقره محسن طلوعی در رقابت‌های پاراآسیایی بسکتبال با ویلچر را نشانه شایستگی و توان رقابتی ورزشکاران استان دانست.

وی افزود: کسب عنوان ارزشمند «آقای گل» توسط حسن جعفری در رشته گلبال و دستیابی سیاوش سیاهی به مقام پنجم رشته ژیمناستیک، بیانگر گستره استعدادها و ظرفیت‌های متنوع ورزشی استان اردبیل است.

استاندار اردبیل در پایان این موفقیت‌های پیاپی را به قهرمانان، جامعه ورزشی و جوانان، مردم ورزش‌دوست، مربیان، ورزشکاران استان و خانواده‌های صبور و پرتلاش آنان و تمامی دست‌اندرکاران تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال تداوم عزت، سلامتی و سربلندی این عزیزان را مسالت کرد.