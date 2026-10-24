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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

درخشش ورزشکاران اردبیلی در ناگویا؛ تبریک استاندار اردبیل

درخشش ورزشکاران اردبیلی در ناگویا؛ تبریک استاندار اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل با صدور پیامی، افتخارآفرینی ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار اردبیل در پیامی، درخشش ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفت و آن را نشانه ظرفیت‌ها و استعدادهای درخشان این خطه قهرمان‌پرور دانست.

مسعود امامی یگانه در این پیام اعلام کرد: کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز و همچنین عناوین ارزشمند فردی در این رقابت‌ها، حاصل تلاش قهرمانان و دست‌اندرکاران ورزشی استان اردبیل است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی بانوان ورزشکار و نقش‌آفرینی مؤثر زنان اردبیلی در میادین بین‌المللی، کسب مدال طلای فائزه احمدی در رشته تیراندازی پاراآسیایی و مدال برنز مهسا بهشتی در رشته وزنه‌برداری را برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان، نشانه توان بانوان این سرزمین بر پایه دانش، پشتکار و اراده‌ای استوار برای به اهتزاز درآوردن پرچم افتخار ایران اسلامی در رقابت‌های آسیایی عنوان کرد.

استاندار اردبیل همچنین کسب مدال نقره عرفان محرمی در رشته ووشو و مدال نقره محسن طلوعی در رقابت‌های پاراآسیایی بسکتبال با ویلچر را نشانه شایستگی و توان رقابتی ورزشکاران استان دانست.

وی افزود: کسب عنوان ارزشمند «آقای گل» توسط حسن جعفری در رشته گلبال و دستیابی سیاوش سیاهی به مقام پنجم رشته ژیمناستیک، بیانگر گستره استعدادها و ظرفیت‌های متنوع ورزشی استان اردبیل است.

استاندار اردبیل در پایان این موفقیت‌های پیاپی را به قهرمانان، جامعه ورزشی و جوانان، مردم ورزش‌دوست، مربیان، ورزشکاران استان و خانواده‌های صبور و پرتلاش آنان و تمامی دست‌اندرکاران تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال تداوم عزت، سلامتی و سربلندی این عزیزان را مسالت کرد.

کد مطلب 6988240

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