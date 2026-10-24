به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه شنبه ۲ آبان، در نشست خبری پیش از دیدار با مس شهر بابک اظهار داشت: دوم آبان که سالروز تاسیس باشگاه و یادآور صعود سپاهان به جام باشگاه‌های جهان است را تبریک می‌گویم.

وی افزود: بازی خیلی مهم و سختی است، مس شهر بابک شاید جزو تیم‌های پایین جدول باشد اما ساختار معمولی ندارند و بازی با کیفیتی انجام می‌دهمد.

نویدکیا تصریح کرد: قبل از اخراج جلوی‌ پرسپولیس موقعیت های خوبی داشتند؛ اسکلت سال قبل را حفظ کردند و توانستند تیم خوبی را درست کنند، کاری که انجام می‌دهند واقعا قابل احترام است.

سرمربی سپاهان گفت: همیشه برای ما لذت‌بخش بود که هواداران بدون هیچ چشم داشتی کارهای جالبی در ورزشگاه انجام می‌دادند؛ برای همه از مدیران شرکت گرفته تا باشگاه و کادر و بازیکنان اهمیت این موضوع روشن است.

وی ادامه داد: هواداران کاملا دلی حمایت می‌کنند و وقتی هم که ما بازی می‌کردیم، اتفاقات خوبی در ورزشگاه رخ می‌داد.

نویدکیا در خصوص بهبود عملکرد سپاهان پس از تعطیلات گفت: در دنیا به این شکل است که وقتی بازی گره می‌خورد بتوانید از ضربات ایستگاهی بهتر استفاده کنید؛ ما در بازی با شمس‌آذر که ۱۰ نفره شده بودیم، نتوانستیم از این ضربات استفاده کنیم.

سرمربی سپاهان در پاسخ به این که آیا تیم دیگری از ایران فرصت حضور در جام باشگاه‌های جهان را پیدا خواهد کرد، گفت: با این سرمایه‌گذاری که تیم‌های آسیایی انجام می‌دهند، خیلی سخت و بعید است که بتوانیم در آسیا قهرمان شویم.

وی در پایان گفت: باید واقع‌بینانه نگاه کنیم و بدانیم که وقتی تیم‌های دیگر غرب و شرق آسیا با این شیوه هزینه می‌کنند، رقابت با آن‌ها کار سختی است، البته هیچ چیز بعید نیست و نمی‌توان گفت که قطعا تیمی از ایران دیگر فرصت حضور در جام باشگاه‌های جهان را پیدا کند.