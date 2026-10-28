https://mehrnews.com/x3dsBp ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6993102 استانها کردستان استانها کردستان ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ مردم دیار گروس حماسه دیگری در حمایت از انقلاب خلق کردند بیجار-مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در اجتماعات شبانه در حمایت از انقلاب اسلامی حماسه دیگری را رقم زدند. دریافت 39 MB کد مطلب 6993102 کپی شد مطالب مرتبط ایام فاطمیه در کردستان؛ پیوند آیینهای سوگواری با ترویج سیره فاطمی روایت همبستگی مردم دیار گروس؛ از شبهای بیجار تا رزمایش جانفدای ایران برچسبها انقلاب اسلامی تجمع مردمی بیجار
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