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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

مردم دیار گروس حماسه دیگری در حمایت از انقلاب خلق کردند

مردم دیار گروس حماسه دیگری در حمایت از انقلاب خلق کردند

بیجار-مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در اجتماعات شبانه در حمایت از انقلاب اسلامی حماسه دیگری را رقم زدند.

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کد مطلب 6993102

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