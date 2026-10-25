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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

اعطای تسهیلات به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیده در جنگ

اعطای تسهیلات به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیده در جنگ

رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، از برنامه‌ریزی برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی و استانی با هدف حمایت از نوسازی و تجهیز شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیده در جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امید حاجتی، با اشاره به سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی اظهار کرد: وزارت بهداشت در چارچوب ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلاتی را با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین راه‌اندازی و توسعه مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی بیماری‌های خاص، به‌ویژه در مناطق محروم کشور، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد.

وی افزود: در همین راستا، مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، برنامه جذب و تخصیص اعتبارات استانی و ملی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. این برنامه در دو محور «نوسازی و تجهیز شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی آسیب‌دیده از جنگ» و «نوسازی، بازسازی، تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی آسیب‌دیده از جنگ» پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از ظرفیت‌های تولیدی و درمانی کشور تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌تواند ضمن کمک به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، زمینه استمرار و تقویت تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بازگشت مراکز درمانی مشمول به چرخه ارائه خدمت را فراهم کند. پس از تخصیص اعتبارات مربوطه و ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات به دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان‌ها، فرایند معرفی و بررسی متقاضیان آغاز خواهد شد.

حاجتی خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط پس از ابلاغ دستورالعمل می‌توانند با مراجعه به سامانه آنلاین اشتغال و کارآفرینی وزارت اقتصاد، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. تمامی مراحل بررسی درخواست‌ها، ارزیابی و پیگیری پرونده تا مرحله پرداخت تسهیلات، صرفاً از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6989046
حبیب احسنی پور

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