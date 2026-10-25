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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

حواصیل خاکستری پس از درمان به زیستگاه دالانکوه بازگشت

حواصیل خاکستری پس از درمان به زیستگاه دالانکوه بازگشت

اصفهان- یک قطعه حواصیل خاکستری پس از طی دوره درمان موفقیت‌آمیز، در منطقه حفاظت‌شده دالانکوه و محدوده سد خمیران رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم لطفی مسئول منطقه حفاظت‌شده دالانکوه، اظهار کرد: این پرنده که با مشکلات جسمی مواجه بود، با هماهنگی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نجف‌آباد تحویل و برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به تیم دامپزشکی سپرده شد.

وی افزود: پس از اتمام فرآیند درمان و اطمینان از توانایی پرنده برای بقا در طبیعت، عملیات رهاسازی با دقت انجام گرفت تا این گونه بار دیگر در چرخه زیستی منطقه حضور یابد.

لطفی تأکید کرد: این اقدام حاصل همکاری میان نیروهای یگان حفاظت و متخصصان دامپزشکی است و نشان‌دهنده تعهد به حفظ تنوع زیستی و حمایت از گونه‌های آسیب‌پذیر منطقه است.

کد مطلب 6989325

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