حواصیل خاکستری پس از درمان به زیستگاه دالانکوه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم لطفی مسئول منطقه حفاظت‌شده دالانکوه، اظهار کرد: این پرنده که با مشکلات جسمی مواجه بود، با هماهنگی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نجف‌آباد تحویل و برای دریافت مراقبت‌های تخصصی به تیم دامپزشکی سپرده شد.

وی افزود: پس از اتمام فرآیند درمان و اطمینان از توانایی پرنده برای بقا در طبیعت، عملیات رهاسازی با دقت انجام گرفت تا این گونه بار دیگر در چرخه زیستی منطقه حضور یابد.

لطفی تأکید کرد: این اقدام حاصل همکاری میان نیروهای یگان حفاظت و متخصصان دامپزشکی است و نشان‌دهنده تعهد به حفظ تنوع زیستی و حمایت از گونه‌های آسیب‌پذیر منطقه است.