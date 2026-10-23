ردپای پلنگ در پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی رویت شد

رضا نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۳:۰۰ روز ۲۳ مهرماه امسال، همکاران محیط‌بان در حین عملیات پایش، موفق به مشاهده یک پلنگ در حین عبور از جاده و ورود به محدوده پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی شدند.

وی ادامه داد: رویت این گونه شاخص و درنده پس از سال‌ها، نشان‌دهنده پویایی حیات وحش و بازگشت یا تداوم حضور گونه‌های کلیدی در اکوسیستم پارک ملی کلاه قاضی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: این اتفاق با توجه به حساسیت زیستگاه، اهمیت بالای پایش‌های شبانه و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نامدار تاکید کرد: با توجه به حضور پلنگ در نزدیکی جاده، پایش‌های میدانی در این منطقه تشدید خواهد شد تا امنیت جاده‌ای و سلامت این گونه در حین تردد در مسیرهای زیستی تضمین شود.