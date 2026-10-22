به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی عصر پنجشنبه در دومین رویداد ملی سرمایه گذاری اصفهان (ایزینکس) با اشاره به اینکه ۱۲ درصد مساحت کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اظهار کرد: مناطق تحت پوشش تا سال ۲۰۳۰ باید به ۳۰ درصد برسد در حالی که ۸۲ درصد زیستگاه‌های حیات‌وحش خارج از این مناطق قرار دارد.

وی با بیان اینکه در استان به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که سراسر در خدمت حفاظت از محیط‌زیست باشد، افزود: حفاظت از محیط‌زیست طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه همگانی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون حفاظت و بهسازی مکلف به احیای زیستگاه‌ها و افزایش جمعیت حیات‌وحش است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: استانداردهای جهانی برای هر محیط‌بان حدود یک تا دو هزار هکتار را مناسب می‌داند اما در کشور ما هر محیط‌بان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار را پوشش می‌دهد.

کرمانی اضافه کرد: در استان اصفهان ۲۴ منطقه تحت مدیریت و شکارممنوع با مساحت ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار هکتار وجود دارد.

وجود هفت قرق مصوب در کشور و یک قرق در اصفهان

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعریف قرق اختصاصی در قانون شکار و صید سال ۱۳۳۶ آمده و پس از تهیه دستورالعمل در سال ۱۳۹۵، طی پنج سال حدود ۵۰ درخواست مطرح شد. تاکنون هفت قرق مصوبه شورای عالی محیط‌زیست گرفته‌اند که یکی از آن‌ها قرق هیزم‌چای نایین در استان اصفهان است.

سرپرست اداره کل محیط زیست استان اصفهان به تفاوت قرق اختصاصی و حفاظت مشارکتی اشاره و اظهار کرد: قرق اختصاصی نیازمند مصوبه شورای عالی محیط‌زیست است در حالی که حفاظت مشارکتی با توافق‌نامه میان متقاضی و سازمان انجام می‌شود.

کرمانی همچنین به تجربیات موفق قرق‌های اختصاصی در کشور اشاره کرد و گفت: قرق حیات‌وحش علی‌آباد در استان یزد سال ۱۳۸۹ با حدود ۱۵۰ رأس کل و بز آغاز شد و با حفاظت مستمر تا سال ۱۳۹۵ به یک هزار و یکصد رأس کل و بز به همراه حضور پلنگ و حدود ۵۰ رأس آهو رسید.

وی اضافه کرد: در قرق دوربید نیز جمعیت گونه‌ها رشد چشمگیری داشته و در منصورآباد کرمان جمعیت قوچ و میش از ۱۱۷ رأس در سال‌های ابتدایی به حدود ۵۰۰ رأس در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته ضمن اینکه در کنار حفاظت، ساخت آبشخور، آموزش و مشارکت جوامع محلی نیز انجام شده است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: تجربیات مشابه در کشورهایی مانند زیمبابوه، پاکستان و مکزیک با تغییر رویکرد از دامداری سنتی به مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیت مردمی، نتایج مثبتی در افزایش جمعیت حیات‌وحش داشته است.

پنج قرق جدید پیشنهادی اصفهان برای سرمایه گذاری

کرمانی قرق‌های اختصاصی پیشنهادی استان را معرفی کرد و گفت: کوه صالح محدوده قمیشلو و موته، هزاردره در خور و بیابانک، چهارکوه نایین، کوه محمدنوجوان در جرقویه و کوه لاگل در اردستان از جمله پیشنهادهای استان اصفهان هستند؛ همچنین کریدور قمیشلو، چاه‌گرگ، کوه‌میل و محمدنوجوان به‌عنوان مسیر ارتباطی مهم مطرح است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاران و حمایت حفاظت‌گرانی که به حیات‌وحش علاقه دارند، سطح مناطق حفاظت‌شده و جمعیت گونه‌های جانوری استان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین رویداد ملی سرمایه گذاری اصفهان (ایزینکس) که ۲۹ و ۳۰ مهرماه در حال برگزاری است عصر امروز پنجشنبه با هدف بررسی ریز برنامه‌های محیط‌زیست و گردشگری با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، معاون دفتر مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون اقتصادی استاندار اصفهان و شماری از علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه طرح‌های گردشگری و محیط‌زیست در اتاق بازرگانی برگزار شد.