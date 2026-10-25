به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان در راستای تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار، دستورالعمل جامع الزامات محیط‌زیستی در اجرای رویدادهای حوزه جوانان که دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان تدوین و پیگیری می کند را به استانها ابلاغ کرد.این دستورالعمل با هدف کاهش مصرف منابع، مدیریت پسماند، جلوگیری از استفاده بی‌رویه از اقلام یک‌بارمصرف و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، برای اجرا در تمامی برنامه‌ها و رویدادهای حوزه جوانان در سطح استان‌ها ابلاغ شده است.

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان در راستای تحقق سیاست های ابلاغی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیرو تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت مورخ 26 مهر ماه 1405 مبنی بر این که «حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، حاشیه ای نیست بلکه اولویتی بی بدیل در تمامی تصمیم گیری های کلان کشور است» دستورالعمل جامع الزامات محیط‌زیستی در اجرای رویدادهای حوزه جوانان با عنوان دستورالعمل «رویداد سبز» را به ادارات کل ورزش و جوانان استان ها ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که به همت دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان تدوین و پیگیری می شود با هدف کاهش مصرف منابع، مدیریت پسماند، جلوگیری از استفاده بی‌رویه از اقلام یک‌بارمصرف و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، برای اجرا در تمامی برنامه‌ها و رویدادهای حوزه جوانان در سطح استان‌ها ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، رعایت الزامات محیط‌زیستی در دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، نشست‌های ستادی، جشنواره‌ها، اردوها و سایر رویدادهای جوانان برای دبیران اجرایی، سازمان های مردم نهاد مجری و مجموعه‌های همکار الزامی است.

کاهش پسماند و حذف اقلام یک‌بارمصرف، کاهش استفاده از اقلام چاپی و جایگزینی آن‌ها با ابزارهای اطلاع‌رسانی دیجیتال، استفاده از گواهی‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از اقلام قابل استفاده مجدد، با هدف جلوگیری از اسراف، در شمار الزامات برگزاری رویدادهای جوانان قرار گرفته است.

بر اساس این دستورالعمل، استفاده از ظرفیت جوانان داوطلب و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در قالب «سفیران سبز جوان»، تفکیک پسماند از مبدأ، پیوند رویدادها با برنامه‌های کاشت نهال و توسعه فضای سبز و ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی، با هدف تقویت مشارکت جوانان در حفاظت از محیط‌زیست مورد تأکید قرار گرفته است.همچنین استفاده از هدایای سازگار با محیط‌زیست، صنایع‌دستی بومی و محصولات تولیدشده در کارگاه‌های محلی، از دیگر محورهای این طرح برای پیوند دادن مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی با حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌هاست.

همچنین بر اساس سازوکار نظارتی پیش‌بینی‌شده، دبیران اجرایی موظف‌اند شاخص‌های محیط‌زیستی، از جمله میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، تعداد بطری‌های پلاستیکی حذف‌شده و وضعیت مدیریت پسماند را در گزارش نهایی هر رویداد به منظور پایش عملکرد استان‌ها در اجرای رویداد سبز ثبت کنند.میزان پایبندی به دستورالعمل «رویداد سبز» در ارزیابی عملکرد سالانه استان‌ها لحاظ خواهد شد و از استان‌ها و مجموعه‌هایی که ابتکارات مؤثری در کاهش پسماند و ردپای کربن اجرا کنند، تقدیر به عمل می‌آید.

اجرای این دستورالعمل، در راستای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش مشارکت جوانان در حفاظت از محیط‌زیست و تبدیل برنامه‌های حوزه جوانان به الگویی عملی برای مصرف بهینه منابع و توسعه پایدار دنبال می‌شود.