به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در قالب برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه، یکشنبه‌شب از زمین چمن کریم‌آباد زاهدان و با حضور گزارشگران مطرح ورزشی کشور پوشش داده می‌شود.

این برنامه ورزشی با محوریت پخش زنده ال‌کلاسیکو، ساعت ۲۳:۳۰ روز یکشنبه از استان سیستان و بلوچستان روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

انتخاب زمین چمن کریم‌آباد زاهدان برای پخش این برنامه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان در یکی از پرمخاطب‌ترین رویدادهای فوتبال باشگاهی جهان فراهم می‌کند.

در این برنامه، دیدار تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا با حضور گزارشگران مطرح ورزشی کشور پوشش داده خواهد شد.