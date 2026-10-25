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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

جمع‌آوری ۷۹ تبعه غیرمجاز در زاهدان

جمع‌آوری ۷۹ تبعه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان از جمع‌آوری ۷۹ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حمید نوری شامگاه یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و مقابله با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵۹ سارق، ۱۴ فرد تحت تعقیب و متواری، ۷۹ تبعه غیرمجاز، ۳۵ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۲۱ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در این عملیات همچنین سه قبضه سلاح غیرمجاز کشف کردند و ۱۰۵ دستگاه خودرو و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.

کد مطلب 6989635

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