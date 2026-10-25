به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حمید نوری شامگاه یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و مقابله با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵۹ سارق، ۱۴ فرد تحت تعقیب و متواری، ۷۹ تبعه غیرمجاز، ۳۵ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۲۱ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در این عملیات همچنین سه قبضه سلاح غیرمجاز کشف کردند و ۱۰۵ دستگاه خودرو و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.