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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی قم در اولویت پدافند غیرعامل

حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی قم در اولویت پدافند غیرعامل

قم- مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آب، برق، گاز و مخابرات را اولویت دانست و بر کاهش آسیب‌پذیری آنها برای استمرار خدمات‌رسانی در بحران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان قم، پیشنهاد اجرای پویش «همیار پدافند غیرعامل» را مطرح کرد و افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم را از مسیرهای تقویت آمادگی در برابر تهدیدها دانست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به الزامات پدافندی اظهار کرد: نادیده گرفتن این ملاحظات می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیرساختی منجر شود و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف خود، اجرای الزامات پدافندی را در اولویت قرار دهند.

متقیان با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی امسال گفت: در این دستورالعمل‌ها سه وضعیت عادی، بینابینی و جنگ تمام‌عیار پیش‌بینی شده است و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید برای هر یک از این وضعیت‌ها برنامه‌ریزی کنند و آمادگی خود را بر مبنای سناریوهای تعیین‌شده افزایش دهند.

وی کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم را زمینه‌ساز مدیریت مؤثرتر بحران و استمرار خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آب، برق، گاز و مخابرات نیز از اولویت‌هایی عنوان شده لست که تحقق آن به هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافندی نیاز دارد.

دستگاه‌ها برای هر وضعیت، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند

متقیان شعار محوری امسال را «پدافند مردم‌محور و ایران پایدار» اعلام کرد و گفت: مشارکت آگاهانه مردم و حفظ انسجام اجتماعی را در عبور از شرایط دشوار مهم است و توسعه آموزش‌های همگانی را نیز راهی برای نهادینه‌کردن فرهنگ پدافند غیرعامل در میان مردم است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای استان، خواستار مشارکت چهره‌های شاخص، رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در پویش پیشنهادی «همیار پدافند غیرعامل» شد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ آمادگی کمک کند.

متقیان، شورای اطلاع‌رسانی استان را از ظرفیت‌های مؤثر برای گسترش آموزش همگانی و تبیین الزامات پدافند غیرعامل دانست و بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای ارتقای آمادگی عمومی تأکید کرد.

کد مطلب 6990791

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