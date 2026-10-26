به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان قم، پیشنهاد اجرای پویش «همیار پدافند غیرعامل» را مطرح کرد و افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم را از مسیرهای تقویت آمادگی در برابر تهدیدها دانست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به الزامات پدافندی اظهار کرد: نادیده گرفتن این ملاحظات می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیرساختی منجر شود و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف خود، اجرای الزامات پدافندی را در اولویت قرار دهند.

متقیان با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی امسال گفت: در این دستورالعمل‌ها سه وضعیت عادی، بینابینی و جنگ تمام‌عیار پیش‌بینی شده است و دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید برای هر یک از این وضعیت‌ها برنامه‌ریزی کنند و آمادگی خود را بر مبنای سناریوهای تعیین‌شده افزایش دهند.

وی کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم را زمینه‌ساز مدیریت مؤثرتر بحران و استمرار خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آب، برق، گاز و مخابرات نیز از اولویت‌هایی عنوان شده لست که تحقق آن به هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافندی نیاز دارد.

دستگاه‌ها برای هر وضعیت، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند

متقیان شعار محوری امسال را «پدافند مردم‌محور و ایران پایدار» اعلام کرد و گفت: مشارکت آگاهانه مردم و حفظ انسجام اجتماعی را در عبور از شرایط دشوار مهم است و توسعه آموزش‌های همگانی را نیز راهی برای نهادینه‌کردن فرهنگ پدافند غیرعامل در میان مردم است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای استان، خواستار مشارکت چهره‌های شاخص، رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در پویش پیشنهادی «همیار پدافند غیرعامل» شد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ آمادگی کمک کند.

متقیان، شورای اطلاع‌رسانی استان را از ظرفیت‌های مؤثر برای گسترش آموزش همگانی و تبیین الزامات پدافند غیرعامل دانست و بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای ارتقای آمادگی عمومی تأکید کرد.