واکنش به تغییر موقعیت یک قهرمان المپیک؛ چه بر سر هادی ساروی آمد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از شروع رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، هادی ساروی یکی از جدی‌ترین گزینه‌های کسب مدال طلا برای ایران به شمار می‌رفت. قهرمان المپیک پاریس که سال گذشته نیز بر سکوی نخست جهان ایستاده بود، با سابقه درخشان خود انتظارات زیادی را ایجاد کرده بود؛ تا جایی که برخی او را محتمل‌ترین طلایی ایران می‌دانستند. با این حال، مسابقات آستانه برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفت و ساروی نتوانست به دیدار فینال راه پیدا کند.

اتحادیه جهانی کشتی نیز در گزارش خود با اشاره به ناکامی ساروی در دفاع از عنوان قهرمانی، او را یکی دیگر از قهرمانان پیشین جهان دانست که در این دوره از رقابت‌ها از جایگاه نخست پایین آمده است. با این حال، نکته مهم‌تر در عملکرد ساروی، تفاوت نتیجه او در دو دوره متوالی مسابقات جهانی و تغییر سرنوشت رویارویی‌اش با رقیب روس است.

ساروی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب،آرتور سارگسیان از روسیه را شکست داد و به مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم رسید؛ اما یک سال بعد، در آستانه، مقابل همین حریف در مرحله نیمه‌نهایی شکست خورد و فرصت حضور در فینال را از دست داد.

این جابه‌جایی نتیجه، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های عملکرد او در دو دوره متوالی قهرمانی جهان است. البته شکست در یک مسابقه لزوماً به معنای افت فنی یا بدنی یک کشتی‌گیر نیست، اما باخت ساروی مقابل سارگسیان آن هم در شرایطی که سال گذشته همین حریف را شکست داده و قهرمان جهان شده بود، نشان داد که تکرار قهرمانی در این وزن کار آسانی نیست.

پیروزی سارگسیان در این دوره، اهمیت رقابت او با ساروی را بیشتر کرده است؛ رقابتی که نتیجه آن در فاصله یک سال تغییر کرده و می‌تواند در مسابقات آینده نیز یکی از محورهای مهم وزن ۹۷ کیلوگرم باشد. با این همه، نتیجه آستانه به‌تنهایی برای پیش‌بینی برتری یکی از این دو کشتی‌گیر در رقابت‌های بعدی کافی نیست.

ساروی طی سال‌های اخیر کارنامه‌ای پرافتخار برای خود ساخته است؛ دو طلای جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵، مدال‌های برنز جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و طلای المپیک پاریس، او را در شمار چهره‌های برجسته کشتی فرنگی ایران قرار داده است. به همین دلیل، از ساروی انتظار می‌رفت در آستانه هم قهرمان شود. برای کشتی‌گیری با چنین سابقه‌ای، کسب مدال برنز همچنان یک دستاورد در سطح جهانی است، اما با هدف دفاع از عنوان قهرمانی تفاوت دارد. ساروی این بار نتوانست جایگاه نخست را حفظ کند و همین مسئله، نتیجه او را در مقایسه با سال گذشته متفاوت می‌کند.

اتحادیه جهانی کشتی در عین اشاره به شکست نیمه‌نهایی، به بازگشت ساروی در دیدار رده‌بندی نیز پرداخت؛ جایی که او با پیروزی ۳ بر صفر مقابل حریفی از سوئد، مسابقات را با مدال به پایان رساند. این بازگشت مانع از پایان رقابت‌های او بدون مدال شد، هرچند نتوانست ناکامی در رسیدن به فینال را جبران کند.

برنز آستانه پنجمین مدال ساروی در رقابت‌های قهرمانی جهان بزرگسالان بود؛ مجموعه‌ای شامل دو طلا و سه برنز. او همچنین در المپیک توکیو به مدال برنز رسید و در المپیک پاریس قهرمان شد. این کارنامه نشان می‌دهد که نتیجه امسال را نباید به‌تنهایی نشانه پایان دوران موفقیت او دانست؛ همان‌طور که سابقه درخشانش نیز تضمینی برای تکرار قهرمانی نبود.ساروی همچنان یکی از پرافتخارترین فرنگی‌کاران ایران است، اما مسابقات آستانه نشان داد که حتی قهرمانان المپیک و جهان هم برای حفظ جایگاه خود باید در هر دوره دوباره بجنگند.