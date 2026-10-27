به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی از قهرمانی فردین هدایتی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آستانه، عملکرد این ملی‌پوش ایران را نمایشی مقتدرانه توصیف کرد و از آغاز عصری جدید در سنگین‌وزن کشتی فرنگی نوشت. هدایتی در نخستین حضور خود در رقابت‌های جهانی بزرگسالان، با عبور از تمامی حریفان و کسب مدال طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم، یکی از درخشان‌ترین نمایش‌های این دوره از مسابقات را به ثبت رساند. او در دیدار فینال نیز با نتیجه ۸ بر صفر داریوش ویتک از مجارستان را شکست داد و در مدت تنها ۴۲ ثانیه قهرمانی خود را قطعی کرد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارش خود، اقتدار هدایتی را نمادی از برتری ایران در این رقابت‌ها دانست. این کشتی‌گیر ایرانی پیش از رسیدن به مدال طلای بزرگسالان جهان، در سال ۲۰۲۳ قهرمان جوانان جهان شده و در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز دو عنوان قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان را کسب کرده بود. هدایتی در مسیر قهرمانی، تمامی حریفان خود را با برتری فنی شکست داد و در هیچ‌یک از مسابقات پیش از فینال امتیازی به رقبا نداد. مجموع زمان حضور او روی تشک در پنج مسابقه، تنها ۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه بود؛ آماری که به‌خوبی برتری او را در سنگین‌وزن رقابت‌های جهانی نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در مسیر قهرمانی هدایتی، عبور او از امین میرزازاده، قهرمان وقت جهان و دارنده مدال برنز المپیک پاریس، در مسابقات انتخابی تیم ملی بود. هدایتی در خردادماه و در کرمان، میرزازاده را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا نماینده ایران در مسابقات جهانی آستانه شود. میرزازاده یک سال پیش از آن با پیروزی مقابل داریوش ویتک، مدال طلای جهان را به دست آورده بود؛ اما این بار هدایتی با شکست همین حریف مجارستانی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. ویتک پس از شکست در فینال، درباره تفاوت دو قهرمان ایرانی گفت: «هدایتی انفجاری‌تر است. سعی کردم برای این مسابقه آماده شوم، اما او بهتر بود.»

هدایتی نیز پس از کسب مدال طلا، این موفقیت را افتخاری بزرگ دانست و گفت خوشحال است که در نخستین حضور خود در مسابقات جهانی بزرگسالان توانسته مردم ایران را شاد کند. او تأکید کرد که کشتی ورزشی بدون محدودیت و رکوردهای ثابت است و از این پس باید با تلاش بیشتری برای کسب مدال‌های متعدد جهانی و المپیک بجنگد. قهرمانی هدایتی در کنار طلای دانیال سهرابی و مدال برنز هادی ساروی، نقش مهمی در تثبیت اقتدار تیم ملی کشتی فرنگی ایران داشت؛ تیمی که پیش از پایان رقابت‌های این رشته، عنوان قهرمانی جهان را قطعی کرد.