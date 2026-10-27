  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

کشتی فرنگی جهان- قزاقستان

سعید اسماعیلی: تکرار قهرمانی سخت‌تر از رسیدن به آن است

سعید اسماعیلی: تکرار قهرمانی سخت‌تر از رسیدن به آن است

قهرمان کشتی فرنگی جهان گفت: تکرار قهرمانی از به دست آوردن آن سخت‌تر است و حالا که خودم در این شرایط قرار گرفته‌ام، این جمله را به‌خوبی درک می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم دومین مدال جهانی را کسب کنیم. قبلاً که سنم کمتر بود، صحبت‌های قهرمانان کشتی را می‌شنیدم که می‌گفتند تکرار قهرمانی از به دست آوردن آن سخت‌تر است. حالا که خودم در این شرایط قرار گرفته‌ام، این جمله را به‌خوبی درک می‌کنم. قهرمانی سخت است، اما تکرار و حفظ آن سخت‌تر است.

وی ادامه داد: کشتی ورزش سختی است و قابل پیش‌بینی نیست. با این روند باید بیشتر تلاش کنم، چون همه حریفان آنالیز می‌کنند و کار می‌کنند. خدا را شکر که در این شرایط توانستم دل مردم را شاد کنم.

کد مطلب 6991876
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها