به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم دومین مدال جهانی را کسب کنیم. قبلاً که سنم کمتر بود، صحبت‌های قهرمانان کشتی را می‌شنیدم که می‌گفتند تکرار قهرمانی از به دست آوردن آن سخت‌تر است. حالا که خودم در این شرایط قرار گرفته‌ام، این جمله را به‌خوبی درک می‌کنم. قهرمانی سخت است، اما تکرار و حفظ آن سخت‌تر است.

وی ادامه داد: کشتی ورزش سختی است و قابل پیش‌بینی نیست. با این روند باید بیشتر تلاش کنم، چون همه حریفان آنالیز می‌کنند و کار می‌کنند. خدا را شکر که در این شرایط توانستم دل مردم را شاد کنم.