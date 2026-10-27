فاصله معنادار تیم «آقای خاص» با تیم ملی کشتی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تقابل تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران و آذربایجان در مسابقات جهانی آستانه، این بار با حضور محمد بنا روی نیمکت تیم رقیب، رنگ و بوی متفاوتی داشت. سرمربی پیشین ایران که سال‌ها با فرنگی‌کاران کشورمان افتخارات متعددی کسب کرد، این بار هدایت آذربایجان را بر عهده داشت؛ تیمی که یکی از اصلی‌ترین رقبای ایران در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شد. با این حال، نتایج سه روز نخست نشان داد که آذربایجان نتوانسته است در جدول امتیازی حتی به ایران نزدیک شود.

بنا در حالی به دنبال موفقیت با تیمی غیر از ایران بود که شاگردان حسن رنگرز با عملکردی بهتر در مجموع اوزان، فاصله خود را با آذربایجان افزایش دادند. ایران تا پایان شب سوم مسابقات ۱۴۵ امتیاز کسب کرد و آذربایجان با ۶۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت؛ اختلافی که بیش از دو برابر بود و برتری تیمی ایران را به‌خوبی نشان می‌داد.

ایران در دوره گذشته مسابقات جهانی با ۱۸۰ امتیاز قهرمان شده بود و آذربایجان با ۸۹ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. این بار نیز رقابت دو تیم با فاصله قابل‌توجهی به سود ایران پیش رفت. البته مقایسه عملکرد دو سرمربی صرفاً بر اساس امتیاز تیمی، همه ابعاد کار آن‌ها را نشان نمی‌دهد، اما نتیجه مسابقات آستانه بیانگر آن است که آذربایجان با وجود تغییر در کادر فنی و حضور بنا، نتوانست فاصله خود را با ایران کاهش دهد.

دو طلای آذربایجان برای رقابت با ایران کافی نبود

آذربایجان در سه روز نخست دو مدال طلای وزن‌های ۵۵ و ۷۷ کیلوگرم را با الدانیز عزیزلی و سنان سلیمانوف به دست آورد، اما این نتایج برای نزدیک شدن به امتیاز ایران کافی نبود. تفاوت اصلی دو تیم در مجموع عملکرد اوزان دیده شد؛ جایی که ایران توانست امتیاز بیشتری جمع کند و برتری خود را در رقابت تیمی حفظ کند.

پس از ایران و آذربایجان، بلاروس با ۶۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. این تیم طلای وزن ۹۷ کیلوگرم و دو مدال برنز اوزان ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم را به دست آورد. قزاقستان میزبان با ۴۸ امتیاز چهارم شد و روسیه نیز با ۴۶ امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد. روس‌ها که در شب دوم مسابقات در رده دوازدهم قرار داشتند، پس از کسب مدال نقره آرتور سارگسیان در وزن ۹۷ کیلوگرم، جایگاه خود را در جدول تیمی بهبود دادند.

رقابت رنگرز و بنا در دو سوی تشک

حضور بنا در تیم آذربایجان، مقایسه عملکرد دو سرمربی را به یکی از نکات قابل‌توجه این دوره تبدیل کرد. رنگرز در ایران به دنبال ادامه روند موفقیت‌های کشتی فرنگی کشورمان بود و بنا نیز با تیمی دیگر در همین مسیر رقابت می‌کرد. نتیجه فعلی نشان می‌دهد که ایران در مجموع اوزان عملکرد موفق‌تری داشته و آذربایجان نتوانسته است به رقابت نزدیک امتیازی با آن برسد.

ایران در روز پایانی نیز دو نماینده در فینال‌ها دارد. سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مصاف آیتجان خالماخانوف از ازبکستان می‌رود و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم با سمن نوویکوف از بلغارستان مبارزه می‌کند. در فینال وزن ۶۳ کیلوگرم نیز نیهات ممدلی از آذربایجان برابر کارن اصلانیان از ارمنستان قرار می‌گیرد و نماینده ایران در این وزن محمدمهدی کشتکار بود که اولین اوتی تیم ملی کشتی فرنگی ایران لقب گرفت.

در نهایت، رقابت جهانی آستانه برای کشتی فرنگی ایران فقط به نتیجه تیمی محدود نمی‌شود؛ این مسابقات فرصتی بود تا عملکرد تیمی که حسن رنگرز هدایتش را بر عهده دارد، در برابر آذربایجانِ تحت هدایت محمد بنا مقایسه شود. تا پایان شب سوم، نتیجه این مقایسه به سود ایران بوده است؛ آذربایجان با وجود کسب دو مدال طلا، نتوانسته فاصله امتیازی خود را با تیم ایران کاهش دهد و حالا نگاه‌ها به پایان رقابت‌های انفرادی و امتیاز نهایی دو تیم دوخته شده است.