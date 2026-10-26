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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

کاپیتان کشتی فرنگی به مدال برنز رسید

کاپیتان کشتی فرنگی به مدال برنز رسید

محمدهادی ساروی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست حریف از سوئد در مرحله رده‌بندی مسابقات جهانی به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سومین روز با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم،هادی ساروی در مرحله رده‌بندی به مصاف حریفی از سوئد رفت. در این مسابقه ساروی موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال برنز برسد.

ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد.

پیش از این فردین هدایتی سنگین وزن کشتی فرنگی و دانیال سهرابی به مدال طلا رسیدند. روز گذشته هم غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید و پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره رسیدند و علی اسکو صاحب مدال برنز شد.

کد مطلب 6989960
سیده فرزانه شریفی

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