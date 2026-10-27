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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

نقض قوانین در مراکز اخذ رأی اسرائیل؛ احزاب شکایت کردند

نقض قوانین در مراکز اخذ رأی اسرائیل؛ احزاب شکایت کردند

احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نسبت به نقض قوانین در برخی مراکز اخذ رأی شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حزب معارض اسرائیل بیتنا به ریاست آویگدور لیبرمن اعلام کرد که شکایتی را به کمیته مرکزی انتخابات در خصوص عدم وجود نماد انتخاباتی لیبرمن در برگه های رأی گیری برخی مراکز اخذ رأی ارائه داده است.

همچنین لیست احزاب عربی با ارائه شکایت رسمی به کمیته مذکور تاکید کرد که یک هجمه برنامه ریزی شده برای مانع تراشی در مسیر اخذ رأی از جمله بازداشت فعالان، مخفی کردن و از بین بردن برگه های اخذ رأی در جریان است.

این لیست تاکید کرد که موارد زیادی از کمبود برگه های اخذ رأی به زبان عربی در مناطق مختلف از جمله ناصره و شفاعمرو و پیدا شدن برگه های اخذ رأی پاره شده رصد شده است.

لازم به ذکر است که این انتخابات در رژیم صهیونیستی با توجه به کاهش شدید مجبوبیت نتانیاهو و مواجه شدن وی با خطر کنار گذاشتن از قدرت و محاکمه به اتهام فساد برای وی سرنوشت ساز توصیف شده است.

کد مطلب 6991456

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    نظرات

    • امیر IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو هرکاری میکندتادراین انتخابات پیروزشودچون اگرنشود بایدبجرم نسل کشی وجنایات وفسادش محاکمه و زندانی میشودمفهومش اینست که نتانیاهو برای باقی ماندن درقدرت وادامه جنایات وزندگی ننگین خود همه مردم اسرائیل راقربانی خواهدکرد

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