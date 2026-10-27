حزب آیزنکوت از تخلفات در شعب اخذ رأی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد گزارش‌هایی درباره دستکاری و سرقت برگه‌های رأی در چندین شعبه اخذ رأی در سراسر اراضی اشغالی دریافت کرده است.

این حزب همچنین مدعی شد در شعبی که هواداران یشار بیشتر به آنها مراجعه می‌کنند، صف‌های طولانی تشکیل شده و دلایلی برای این ظن وجود دارد که این وضعیت «عمدی» ایجاد شده است.

حزب یشار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شکایتی رسمی به‌زودی به کمیته مرکزی انتخابات ارائه خواهد کرد و از مردم خواست گزارش تخلفات احتمالی را همچنان اطلاع‌رسانی کنند.

این حزب در ادامه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی تغییراتی را که به دنبال آن هستیم، به خطر بیندازد.