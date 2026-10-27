  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

حزب آیزنکوت از تخلفات در شعب اخذ رأی خبر داد

حزب آیزنکوت از تخلفات در شعب اخذ رأی خبر داد

حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت اعلام کرد در چندین شعبه اخذ رأی، دستکاری و سرقت برگه‌های رأی گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد گزارش‌هایی درباره دستکاری و سرقت برگه‌های رأی در چندین شعبه اخذ رأی در سراسر اراضی اشغالی دریافت کرده است.

این حزب همچنین مدعی شد در شعبی که هواداران یشار بیشتر به آنها مراجعه می‌کنند، صف‌های طولانی تشکیل شده و دلایلی برای این ظن وجود دارد که این وضعیت «عمدی» ایجاد شده است.

حزب یشار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شکایتی رسمی به‌زودی به کمیته مرکزی انتخابات ارائه خواهد کرد و از مردم خواست گزارش تخلفات احتمالی را همچنان اطلاع‌رسانی کنند.

این حزب در ادامه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسی تغییراتی را که به دنبال آن هستیم، به خطر بیندازد.

کد مطلب 6991511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      گادی ایزنکوت اصالت مراکشی دارد .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها