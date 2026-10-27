تهدید با سلاح سرد علیه گولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب دموکرات‌ها اعلام کرد که پلیس روز سه‌شنبه و هم‌زمان با برگزاری انتخابات، مردی چاقوبه‌دست را که هنگام فعالیت یائیر گولان برای جلب آرای رأی‌دهندگان در تل‌آویو به‌شکلی تهدیدآمیز به او نزدیک شده بود، بازداشت کرد.

گولان در بیانیه‌ای گفت: «تحریک به خشونت و خشونت ما را مرعوب نخواهد کرد.» وی این حادثه را به «ماشین زهرآگین» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نسبت داد؛ نتانیاهو در جریان کارزار انتخاباتی خود به‌شدت از جریان چپ انتقاد کرده است.

به گفته حزب دموکرات‌ها، گولان در پارکی در تل‌آویو تلاش می‌کرد مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کند که فردی ناشناس به‌ شکلی تهدیدآمیز به او نزدیک شد.

این حزب افزود که پس از مداخله محافظان گولان و جلوگیری از نزدیک شدن مرد، چاقویی بزرگ از لباس او به زمین افتاد و محافظان وی را بازداشت کردند.

پلیس نیز بازداشت این مرد و همراه داشتن چاقو را تأیید کرد و گفت که او مردی در دهه سوم زندگی و ساکن قدس بوده است.