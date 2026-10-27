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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

خالقی:زنده نگه داشتن یاد شهدا، راهی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت است

خالقی:زنده نگه داشتن یاد شهدا، راهی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت است

گرگان-معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان با تأکید بر نقش فرهنگ شهادت درتقویت روحیه ایستادگی و مقاومت گفت: زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا یکی ازراهکارهای مؤثر برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خالقی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش ایستادگی و مقاومت در پیروزی مسلمانان اظهار کرد: یکی از رموز پیروزی مسلمانان، ایستادگی، مقاومت و ایثار است و گسترش این فرهنگ در جامعه به تقویت روحیه پایداری در برابر دشمنان کمک می‌کند.

وی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را از راهکارهای مهم برای نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت دانست و افزود: زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت و یادآوری رشادت‌های شهدا، زمینه انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان با اشاره به پیوند فرهنگ شهادت با قیام عاشورا گفت: فرهنگ شهادت، میراث ماندگار عاشورا و کربلاست و ملتی که امام حسین(ع) را الگوی خود قرار داده، ملت ایستادگی و مقاومت است.

خالقی خاطرنشان کرد: ملتی که فرهنگ ایستادگی و مقاومت را در خود نهادینه کرده باشد، در برابر استکبار جهانی و جریان کفر تسلیم نخواهد شد و با تکیه بر ارزش‌های دینی و فرهنگ عاشورا مسیر مقاومت را ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6992033

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