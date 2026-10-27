علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر، دیدار با خانواده‌های شهدای منطقه کرانی شامل روستاهای زیوه و شیخ بشارت و شهر حسن‌آباد یاسوکند، با همراهی سرهنگ عظیمیان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار، انجام شد.

وی افزود: این دیدارها در ادامه اجرای طرح سپاس و نهضت تکریم و تفقد از جامعه شاهد و ایثارگر و در راستای برنامه‌های مرتبط با اجلاسیه کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد و طی آن، حاضران ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، از صبر، ایثار و مجاهدت خانواده‌های معظم آنان قدردانی کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: خانواده‌های معظم شهدا با صبر، استقامت و تحمل دشواری‌های ناشی از فقدان عزیزان خود، الگوهای ارزشمندی از ایمان، وفاداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و تکریم این خانواده‌ها وظیفه‌ای اخلاقی، انسانی و انقلابی برای همه مسئولان و خدمتگزاران نظام به شمار می‌رود.

حیدری ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها، آگاهی از شرایط زندگی این عزیزان و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با جامعه ایثارگری است. چنین دیدارهایی می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به مطالبات این خانواده‌ها و پیگیری مسائل آنان در چارچوب وظایف دستگاه‌های مسئول باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های تکریم جامعه ایثارگری تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده، نیازمند معرفی سیره شهدا و ارج نهادن به صبر و فداکاری خانواده‌های آنان است. حضور مسئولان در کنار این خانواده‌ها و قدردانی از مجاهدت‌های آنان، می‌تواند در تقویت این فرهنگ و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار با اشاره به همکاری مجموعه بنیاد شهید و ناحیه مقاومت بسیج سپاه در اجرای این برنامه‌ها گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای خدمت‌رسان برای رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اهمیت فراوانی دارد و برنامه‌های مشترک، فرصت مناسبی برای گسترش تعامل و تقویت روند خدمت‌رسانی به این قشر معزز فراهم می‌کند.

حیدری خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده‌های شهدای منطقه کرانی با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان، قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده‌های آنان و تقویت روحیه خدمتگزاری انجام شد و این روند با همکاری مجموعه‌های مرتبط ادامه خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ و مسئولیتی ماندگار است و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار با همراهی سایر مجموعه‌های مرتبط، تداوم دیدارها و پیگیری امور این خانواده‌های گرانقدر را در دستور کار دارد.