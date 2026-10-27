به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی تشییع پیکر شهدای گمنام، میزبانی از سه شهید گمنام را افتخاری برای استان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه آیین استقبال، وداع و تشییع این شهدا تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌های کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: فضای استان به برکت این اجلاسیه‌ها آکنده از عطر شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت شده است و حضور پیکر شهدای گمنام، این فضای معنوی را پررنگ‌تر می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه همه ما مدیون فداکاری شهدا هستیم، خواستار حضور پررنگ کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مردم در مراسم استقبال، تشییع و شب‌های وداع شد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه خانواده شهدای جنگ رمضان، برای حضور در این مراسم دعوت کند.

ورمقانی همچنین با اشاره به تعیین محل تدفین شهدا اعلام کرد: پیکر دو شهید پس از تشییع از استان خارج می‌شود و پیکر یک شهید در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده خواهد شد.

وی تدفین این شهید در سنندج را فرصتی برای حضور دانش‌آموزان و معلمان و تجدید میثاق نسل جوان با آرمان‌های شهدا دانست.