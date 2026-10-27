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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

کردستان میزبان پیکر ۳ شهید گمنام می‌شود

کردستان میزبان پیکر ۳ شهید گمنام می‌شود

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از برنامه‌ریزی برای استقبال و تشییع پیکر سه شهید گمنام در استان خبر داد و بر برگزاری مراسم وداع و تشییع با مشارکت مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی تشییع پیکر شهدای گمنام، میزبانی از سه شهید گمنام را افتخاری برای استان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه آیین استقبال، وداع و تشییع این شهدا تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌های کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: فضای استان به برکت این اجلاسیه‌ها آکنده از عطر شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت شده است و حضور پیکر شهدای گمنام، این فضای معنوی را پررنگ‌تر می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه همه ما مدیون فداکاری شهدا هستیم، خواستار حضور پررنگ کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مردم در مراسم استقبال، تشییع و شب‌های وداع شد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه خانواده شهدای جنگ رمضان، برای حضور در این مراسم دعوت کند.

ورمقانی همچنین با اشاره به تعیین محل تدفین شهدا اعلام کرد: پیکر دو شهید پس از تشییع از استان خارج می‌شود و پیکر یک شهید در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده خواهد شد.

وی تدفین این شهید در سنندج را فرصتی برای حضور دانش‌آموزان و معلمان و تجدید میثاق نسل جوان با آرمان‌های شهدا دانست.

کد مطلب 6991954

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