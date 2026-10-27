به گزارش خبرنگار مهر، زریر فرضی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، با اشاره به اهمیت تبیین رویدادهای تاریخی ۱۳ آبان برای نسل جوان، اظهار کرد: این روز یادآور ایستادگی، استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و باید ابعاد تاریخی و فرهنگی آن برای دانش‌آموزان تبیین شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و اشاره به تقارن ایام فاطمیه با مناسبت‌های ۱۳ آبان، افزود: خودبرتربینی، حق‌ناپذیری و زیاده‌خواهی از ویژگی‌های نظام سلطه است که با استقلال ملت‌ها مقابله می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی ۱۳ آبان، بیان کرد: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از جمله وقایع مهمی هستند که در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده‌اند.

فرضی‌زاده با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان در برابر جنگ شناختی، گفت: دشمن با طرح شبهات و استفاده از ابزارهای جنگ روانی به دنبال تأثیرگذاری بر افکار جوانان است و رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید در تبیین رویدادهای تاریخی و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت

وی در ادامه به بخشی از اقدامات یک سال گذشته بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: در این مدت پنج هزار دانش‌آموز در قالب ۱۷ کاروان به اردوهای راهیان نور جنوب اعزام شدند و بیش از هشت هزار دانش‌آموز نیز در اردوهای راهیان پیشرفت شرکت کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی بیش از هزار و ۴۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان با همکاری آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، کسب رتبه نخست کشوری در پویش مطالعاتی «خط امین ۲» و کسب مدال‌های طلا و نقره توسط تیم‌های علمی بسیج دانش‌آموزی استان را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی پاتوق‌های نوجوانان با محوریت مقابله با جنگ شناختی در میدان هفتم تیر یاسوج و برگزاری دوره‌های تشکیلاتی «یاوران ولایت» با حضور ۲۱۰ دانش‌آموز خبر داد.

اجرای بیش از ۲۰ برنامه در هفته بسیج دانش‌آموزی

فرضی‌زاده در تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی امسال، گفت: بیش از ۲۰ برنامه محوری و شاخص در بیش از هزار واحد آموزشی استان و در سه مقطع تحصیلی برگزار می‌شود.

وی تجلیل از برگزیدگان پویش مطالعاتی «خط امین ۲»، برگزاری اجلاسیه شهدای دانش‌آموز استان در شهرستان کهگیلویه و برگزاری تجمع دانش‌آموزی «جان‌فدا» در روز ۱۳ آبان را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته برشمرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور از ۱۴ آبان‌ماه، تصریح کرد: در مرحله نخست این اردوها، چهار هزار دانش‌آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

اعلام روزشمار هفته بسیج دانش‌آموزی

وی در ادامه، روزشمار هفته بسیج دانش‌آموزی را تشریح کرد و گفت: هشتم آبان‌ماه روز بسیج دانش‌آموزی، نهم آبان روز سازندگی و خدمت‌رسانی، دهم آبان روز آمادگی دفاعی، یازدهم آبان روز فرهنگی و جهاد تبیین و دوازدهم آبان روز علم و فناوری نام‌گذاری شده است.

سرهنگ فرضی‌زاده افزود: در روز دوازدهم آبان، مرحله کشوری لیگ علمی نوپا برگزار می‌شود و سیزدهم آبان نیز برنامه‌هایی همچون نواختن زنگ استکبارستیزی، راهپیمایی روز دانش‌آموز و تجمع دانش‌آموزان «جان‌فدا» در سراسر استان اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: چهاردهم آبان‌ماه نیز به عنوان روز شهدای دانش‌آموز و آغاز رسمی اردوهای راهیان نور در نظر گرفته شده است.