۳۰اتوبوس رایگان برای بازدیدکنندگان نمایشگاه اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی سازمان حمل‌ونقل شهرداری برای تسهیل تردد شهروندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد.

وی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی رایگان شهروندان و افرادی که از شهرهای مختلف استان قصد بازدید از نمایشگاه اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان را دارند، اختصاص یافته است.

شهردار گرگان افزود: خدمات‌رسانی این اتوبوس‌ها در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ انجام می‌شود و میدان شهرداری به‌عنوان محل ارائه این خدمات در نظر گرفته شده است.

طاهری همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان مدارس شهر در این نمایشگاه، گفت: تمهیدات لازم برای جابه‌جایی دانش‌آموزان به محل برگزاری نمایشگاه نیز پیش‌بینی شده است تا امکان بازدید آنان از برنامه‌های این رویداد فرهنگی فراهم شود.