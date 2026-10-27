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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

۳۰اتوبوس رایگان برای بازدیدکنندگان نمایشگاه اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان

۳۰اتوبوس رایگان برای بازدیدکنندگان نمایشگاه اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان

گرگان- شهردار گرگان از اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی رایگان بازدیدکنندگان نمایشگاه دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی سازمان حمل‌ونقل شهرداری برای تسهیل تردد شهروندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه دومین اجلاسیه ملی ۴ هزار شهید استان گلستان خبر داد.

وی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی رایگان شهروندان و افرادی که از شهرهای مختلف استان قصد بازدید از نمایشگاه اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان را دارند، اختصاص یافته است.

شهردار گرگان افزود: خدمات‌رسانی این اتوبوس‌ها در نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و در نوبت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ انجام می‌شود و میدان شهرداری به‌عنوان محل ارائه این خدمات در نظر گرفته شده است.

طاهری همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان مدارس شهر در این نمایشگاه، گفت: تمهیدات لازم برای جابه‌جایی دانش‌آموزان به محل برگزاری نمایشگاه نیز پیش‌بینی شده است تا امکان بازدید آنان از برنامه‌های این رویداد فرهنگی فراهم شود.

کد مطلب 6991984

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