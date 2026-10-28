طرح بورسیه مهارت در دانشگاه ملی مهارت اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، قرارداد همکاری سه‌جانبه دانشگاه ملی مهارت، بنیاد حامیان دانشگاه و یک شرکت طرف تعهد دانشگاه با محوریت اجرای طرح «بورسیه مهارت» و با تأکید بر پیش‌بینی درج شرایط این بورسیه در دفترچه سنجش و پذیرش دانشجو، به امضا رسید.

این قرارداد با هدف توسعه حمایت‌های دانشجویی، گسترش فرصت‌های مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای صنعت، در چارچوب طرح ملی «صنعت، حامی مهارت» منعقد شد.

این همکاری، زمینه مشارکت هدفمند صنعت در آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تجربی شرکت تهویه برای ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای دانشجویان را فراهم می‌کند.

بورسیه مهارت؛ محور همکاری دانشگاه، بنیاد حامیان و صنعت

بر اساس مفاد قرارداد، ۲۰ نفر از دانشجویان رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع از فرصت آموزش عملی و مهارت‌آموزی در کارگاه‌ها و محیط صنعتی شرکت تهویه واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین بهره‌مند خواهند شد. آشنایی با تجهیزات و فناوری‌های تخصصی، کسب تجربه در محیط واقعی کار و تقویت مهارت‌های کاربردی، از ظرفیت‌های این همکاری برای ارتقای آمادگی دانشجویان جهت ورود به بازار کار است.

همچنین، پیش‌بینی درج شرایط بورسیه مهارت در دفترچه سنجش و پذیرش دانشجو در سال آینده، از محورهای مهم این قرارداد به شمار می‌رود. این اقدام با هدف معرفی فرصت‌های حمایتی و آموزشی صنعت به داوطلبان ورود به دانشگاه دنبال می‌شود و اجرای آن مستلزم طی مراحل قانونی و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط است.

بورسیه مهارت در امتداد برنامه‌های محوری بنیاد حامیان

توسعه بورسیه‌های دانشجویی، یکی از برنامه‌های محوری بنیاد حامیان دانشگاه ملی مهارت است. فعالیت‌های این بنیاد در پنج حوزه اصلی شامل توسعه شبکه حامیان با مشارکت اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان؛ راه‌اندازی کلینیک‌های مهارتی و نوآور با تمرکز بر تولید محصول؛ توسعه نظام بورسیه‌ها در حوزه‌های مهارت، دانش و سلامت؛ کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی؛ و گسترش حمایت‌های رفاهی از دانشجویان و خانواده دانشگاه سامان یافته است.

در این چارچوب، طرح ملی «صنعت، حامی مهارت» بستری برای توسعه مشارکت صنایع در حمایت از دانشجویان و تقویت پیوند آموزش با نیازهای واقعی محیط کار فراهم می‌کند. همکاری با شرکت تهویه نیز در راستای همین رویکرد و با تمرکز بر توسعه فرصت‌های مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص شکل گرفته است.

در مراسم امضای این قرارداد، کلباسی، سرپرست دانشگاه، جمعی از هیئت‌رئیسه دانشگاه، نمایندگان و اعضای بنیاد حامیان، مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و حامیان و مسئولان شرکت طرف تعهد حضور داشتند.

انعقاد این قرارداد، گامی در مسیر توسعه سازوکارهای حمایت از دانشجویان و گسترش همکاری دانشگاه و صنعت در آموزش عالی مهارتی است؛ مسیری که با توسعه بورسیه‌های دانشجویی، تقویت آموزش عملی و بهره‌گیری از ظرفیت حامیان و صنایع، به دنبال تربیت نیروی انسانی توانمند و متناسب با نیازهای کشور است.