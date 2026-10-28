به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی صبح چهارشنبه در دومین رویداد سها با محوریت سرمایه انسانی، هنر، کارآفرینی و اقتصاد بانوان اظهار کرد: این رویداد با هدف تبادل تجربه‌های موفق کارآفرینی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه زنان توانمند، تقویت شبکه‌سازی حرفه‌ای و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت جوامع افزود: سرمایه انسانی ارزشمندترین پشتوانه هر جامعه و یکی از بنیادی‌ترین عوامل تحقق توسعه پایدار است و استان یزد نیز در طول تاریخ با تکیه بر دانش، سازگاری با دشواری‌ها، تلاش و همبستگی مردم خود توانسته است مسیر پیشرفت را طی کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: آنچه یزد را در عرصه‌های مختلف به استانی پویا و اثرگذار تبدیل کرده، تنها امکانات مادی نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های انسانی پرتلاش، مهارت‌آموزی، مسئولیت‌پذیری و آینده‌نگری مردم این دیار نقش مهمی در این زمینه داشته است.

دانش یزدی با بیان اینکه کارآفرینان از مهم‌ترین گروه‌های بهره‌بردار از ظرفیت سرمایه انسانی هستند، گفت: کارآفرینی هنر تبدیل اندیشه به ارزش، خلاقیت به نوآوری و تلاش به دستاورد است؛ مسیری که همواره با کوشش، تصمیم‌گیری و مواجهه با شرایط نامطمئن همراه است.

وی ادامه داد: توجه به کارآفرینی زنان از همین منظر اهمیت دارد؛ چراکه بانوان بخش بزرگی از توان انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند و در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از تجربه‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با اشاره به پیشینه تاریخی نقش‌آفرینی اقتصادی زنان در این استان بیان کرد: تاریخ یزد در اسناد و روایت‌های خود از زنانی یاد می‌کند که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، هنرها و صنایع بومی، تولید، بازرگانی و فعالیت‌های خیرخواهانه نقش‌آفرین بوده‌اند.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی اقتصادی زنان پدیده‌ای تازه نیست؛ آنچه امروز اهمیت دارد، به رسمیت شناختن این ظرفیت و فراهم کردن بسترهای متناسب با نیازهای روز جامعه برای حضور مؤثرتر بانوان در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری رویداد سها اظهار کرد: ارزش این گردهمایی تنها به برگزاری یک نشست محدود نمی‌شود، بلکه گفت‌وگوهای شکل‌گرفته در آن می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید، ایجاد پیوندهای حرفه‌ای پایدار و تقویت تعاملات اقتصادی در سطح استان و منطقه باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد افزود: امیدواریم این رویداد فرصتی برای انتقال تجربه میان بانوان کارآفرین فراهم کند تا زنان تازه‌وارد به عرصه کسب‌وکار بتوانند از تجربه افرادی که این مسیر را پیموده‌اند، بهره ببرند و با شناخت بهتر فرصت‌ها و چالش‌ها، کسب‌وکارهای پایدارتری ایجاد کنند.

دانش یزدی با قدردانی از حضور مدیران امور بانوان و خانواده استان‌های منطقه پنج و هیئت‌های همراه آنان، همچنین مدیران، فعالان اقتصادی و بانوان کارآفرین، ابراز امیدواری کرد که دومین رویداد سها به شکل‌گیری همکاری‌های اثربخش و اقدامات ماندگار در مسیر توسعه استان یزد منجر شود.