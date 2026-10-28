مهدیخانی: مراقب مسمومیت مرگبار با مونوکسید کربن در روزهای سرد باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله مهدیخانی در جلسه کمیته انرژی استان با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش مصرف حامل‌های انرژی اظهار کرد: با کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، آمار مسمومیت و فوت ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو و در عین حال مرگبار است، افزود: رعایت چند نکته ساده ایمنی می‌تواند از بسیاری از حوادث ناشی از استفاده نادرست از وسایل گرمایشی جلوگیری کند.

نکات ایمنی برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت وسایل گازسوز گفت: پس از نصب وسیله گازسوز، باید از باز بودن مسیر دودکش بخاری و آبگرمکن اطمینان حاصل شود. بررسی خروج مناسب دود از طریق دودکش و اطمینان از سالم بودن اتصالات و بست‌های شلنگ بخاری نیز ضروری است.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت تأمین جریان هوای تازه در فضای استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد و از شهروندان خواست هنگام استفاده از این وسایل، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال کمبود گاز در کشور اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در گاز و برق برای جلوگیری از بروز کمبود و قطعی در شبکه ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با تأکید بر لزوم مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی باید در بخش‌های خانگی، اداری، صنعتی و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا امکان عبور از شرایط احتمالی کمبود انرژی فراهم شود.



