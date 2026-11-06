به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در خصوص سازوکار نظارت بر کیفیت بنزین در کشور اعلام کرد: از آنجا که تولید و توزیع بنزین به‌صورت متمرکز و ملی انجام می‌شود، ارزیابی کیفیت این فرآورده نیز در سطح استانی صورت نمی‌گیرد و اطلاعات مربوط به نتایج بررسی‌ها در اختیار ستاد سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نمونه‌برداری از بنزین برای بررسی و سنجش کیفیت، هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود و نمونه‌ها برای ارزیابی نهایی به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شوند.

کیفیت بنزین تنها عامل آلودگی هوای تهران نیست

فدوی با بیان اینکه کیفیت نامطلوب بنزین می‌تواند در افزایش آلودگی هوا مؤثر باشد، تأکید کرد: با این حال، نمی‌توان تمام آلودگی هوای تهران، به‌ویژه در فصل زمستان را ناشی از کیفیت سوخت دانست.

به گفته وی، مصرف بالای سوخت، تردد گسترده موتورسیکلت‌های فرسوده، خودروهای قدیمی و بنزینی، در کنار شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی تهران، از دیگر عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوای پایتخت هستند.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را از راهکارهای مؤثر برای کاهش آلودگی هوا دانست و خاطرنشان کرد: جایگزینی خودروهای فرسوده با وسایل نقلیه پاک می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بهبود کیفیت هوای شهرها داشته باشد.

هشدار استاندارد درباره خطرات وسایل گرمایشی در فصل سرما

فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش احتمال وقوع حوادث ناشی از استفاده نادرست از وسایل گرمایشی در فصل سرد سال، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد.

وی اطمینان از باز بودن مسیر دودکش وسایل گرمایشی را یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: شهروندان باید پیش از آغاز فصل سرما از استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند و سرویس و بررسی این وسایل را به سرویس‌کاران مجاز بسپارند.

فرسودگی شلنگ گاز؛ خطری که نباید نادیده گرفت

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین با تأکید بر لزوم بررسی سلامت شلنگ‌های رابط گاز اظهار کرد: این شلنگ‌ها ممکن است در گذر زمان دچار فرسودگی و پوسیدگی شوند و بی‌توجهی به وضعیت آن‌ها خطر بروز حوادث جدی را افزایش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، انجام سرویس‌های دوره‌ای، اطمینان از سلامت شلنگ‌های گاز و بررسی باز بودن مسیر دودکش، از مهم‌ترین اقداماتی است که شهروندان می‌توانند برای پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی خانواده در فصل سرما انجام دهند.