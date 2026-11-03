به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله مهدیخانی با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز اظهار کرد: با سرد شدن هوا، آمار مسمومیت و فوت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن افزایش می‌یابد و رعایت نکات ایمنی هنگام نصب و استفاده از وسایل گازسوز می‌تواند از بروز بسیاری از این حوادث جلوگیری کند.

وی افزود: آگاهی از شیوه صحیح استفاده از بخاری، آبگرمکن و سایر وسایل گازسوز اهمیت زیادی دارد و شهروندان می‌توانند برای دریافت آموزش‌های لازم به سامانه آموزش‌های هلال‌احمر به نشانی اعلام‌شده مراجعه کنند.

مهدیخانی با تشریح برخی نکات ایمنی پس از نصب وسایل گرمایشی گفت: شهروندان باید از باز بودن مسیر دودکش بخاری و آبگرمکن اطمینان حاصل کنند. یکی از راه‌های بررسی اولیه، لمس لوله دودکش در محل اتصال به وسیله گازسوز و اطمینان از گرم بودن آن است؛ همچنین سالم بودن بست‌های شیلنگ بخاری باید به‌طور مرتب بررسی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بر ضرورت تأمین جریان هوای تازه در فضای مورد استفاده از وسایل گازسوز نیز تأکید کرد و گفت: نباید تمام منافذ ورود هوا به اتاق بسته شود و لازم است مسیر کوچکی برای گردش هوا در نظر گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال محدودیت در تأمین گاز طی فصل سرد، خواستار صرفه‌جویی در مصرف این انرژی شد و خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف گاز باید در همه بخش‌ها، از جمله واحدهای خانگی، اداری، صنعتی و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا از بروز کمبود و اختلال احتمالی در شبکه جلوگیری شود.



