عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز CO در یزدان‌شهر از توابع شهرستان نجف‌آباد به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد که بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس در محل مشخص شد که فردی ۲۷ ساله و مرد، به دلیل استفاده از پیک‌نیک جهت گرمایش فضای حمام، دچار مسمومیت شدید با گاز منواکسیدکربن شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مصدوم پس از دریافت خدمات و اقدامات درمانی اولیه در محل، با حال عمومی مساعد تحت درمان سرپایی قرار گرفت و توصیه‌های لازم جهت مراجعه و بررسی‌های تکمیلی به مراکز درمانی به وی و خانواده‌اش ارائه شد.

عابدی در پایان با هشدار جدی نسبت به خطرات ناشی از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، شعله‌های روباز و پیک‌نیک در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب مانند حمام و اتاق‌ها، از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر مسمومیت با قاتل خاموش پیشگیری کنند.