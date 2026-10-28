امام جمعه بوشهر: امنیت غذایی نیازمند نظارت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی حوزه دامپزشکی در نظام تولید و امنیت غذایی اظهار کرد: دامپزشکی از حوزه‌های بسیار مهم و اثرگذار کشور است که هم در عرصه تولید و هم در نظارت بر سلامت محصولات دامی نقش اساسی دارد و با توجه به سهم قابل توجه فرآورده‌های دامی در سبد غذایی مردم ایران، اهمیت این حوزه دوچندان می‌شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تغذیه بر سلامت جسمی، روحی و کیفیت زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد، افزود: مسئله تغذیه صرفاً به تأمین مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه با سلامت عمومی، فرهنگ غذایی و امنیت جامعه ارتباط دارد؛ ازاین‌رو، دامپزشکی نقشی فراتر از نظارت بر دام و فرآورده‌های دامی بر عهده دارد و یکی از ارکان ارتقای سطح سلامت جامعه محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تهدیدهای پیش‌روی امنیت غذایی در جهان تصریح کرد: همان‌گونه که جوامع با تهدیدهای فرهنگی و سیاسی مواجه هستند، امنیت غذایی نیز می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد. وابسته‌کردن کشورها به منابع غذایی خاص، ایجاد اختلال در تولید و عرضه مواد غذایی و به خطر افتادن سلامت محصولات، از جمله مسائلی است که ضرورت توجه راهبردی به این حوزه را نشان می‌دهد.

ضرورت تناسب تولید با نیازهای جامعه

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت تولید پایدار و سالم محصولات دامی گفت: در بخش تولید باید به نیازهای جامعه، میزان مصرف و نرخ جمعیت توجه شود و تولید انواع محصولات دامی، اعم از دام سبک و سنگین و آبزیان، متناسب با نیازهای کشور و با رعایت الزامات سلامت انجام گیرد.

وی با اشاره به مسئولیت دامپزشکی در نظارت بر سلامت دام و فرآورده‌های دامی افزود: نظارت‌های بهداشتی این حوزه با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد و در کنار آن، موضوع حلال و حرام بودن برخی فرآورده‌ها و شیوه‌های تولید و عرضه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: فعالیت دامپزشکی تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود، بلکه با حوزه‌های قضایی، علمی، فناوری و فرهنگی نیز ارتباط دارد. ازاین‌رو، لازم است در کنار نظارت تخصصی، درباره شیوه‌های صحیح تولید، نگهداری، ذبح و عرضه محصولات غذایی نیز فرهنگ‌سازی شود.

امنیت غذایی با همکاری دستگاه‌ها محقق می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در نظارت بر بازار و زنجیره عرضه مواد غذایی اظهار کرد: دامپزشکی در حوزه سلامت محصولات و نظارت بر عرضه آن‌ها مسئولیت حاکمیتی دارد، اما برای اجرای مؤثر قوانین و ضوابط، به همکاری سایر دستگاه‌ها نیز نیازمند است.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: اگر دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نظارت‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بنابراین، باید سازوکاری برای تجمیع ظرفیت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول طراحی شود تا ضوابط بهداشتی و علمی به‌صورت مؤثر اجرا شود.

وی با بیان اینکه برخوردهای صرفاً سلبی به‌تنهایی راه‌حل مشکلات نیست، تصریح کرد: در موضوع تولید، سلامت و عرضه محصولات غذایی، باید در کنار نظارت و برخورد قانونی، زمینه آگاهی مردم و اصلاح رفتارهای نادرست نیز فراهم شود؛ زیرا ممکن است برخوردهای مقطعی صرفاً به پنهان‌شدن تخلف و پیچیده‌ترشدن مسئله منجر شود.

رسانه‌ها؛ حلقه مهم تکمیل نظارت‌های بهداشتی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی برای ارتقای آگاهی عمومی گفت: رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی درباره سلامت مواد غذایی نقش بسیار مهمی دارند و لازم است دامپزشکی با تولید برنامه‌های کوتاه، کلیپ‌ها و تیزرهای آموزشی، مخاطرات ناشی از مصرف محصولات ناسالم و شیوه‌های غیربهداشتی تولید و عرضه را برای مردم تشریح کند.

وی افزود: صرف اعلام ممنوعیت یا غیربهداشتی‌بودن یک محصول کافی نیست؛ مردم باید بدانند مصرف آن چه خطراتی برای سلامتشان دارد. هنگامی که مخاطب از پیامدهای یک رفتار غذایی آگاه شود و نسبت به خطر آن اطمینان پیدا کند، با حساسیت بیشتری درباره خرید و مصرف مواد غذایی تصمیم می‌گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت تبیین مخاطرات ذبح غیربهداشتی دام و نگهداری نامناسب گوشت اظهار کرد: گاهی مشاهده می‌شود که ذبح دام در مکان‌های نامناسب و حتی حاشیه خیابان انجام می‌شود؛ درحالی‌که سلامت اولیه دام به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت گوشت نیست و شیوه ذبح، نگهداری و عرضه نیز باید مطابق ضوابط بهداشتی باشد.

وی ادامه داد: باید با همکاری صداوسیما، فضای مجازی و متخصصان حوزه سلامت، برنامه‌های آموزشی مستمر تولید شود و خطرات ناشی از مصرف محصولات ناسالم به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود. حتی می‌توان برای هر محصول یا تخلف بهداشتی، محتوای آموزشی کوتاه و مستقلی تهیه کرد تا پیام آن به‌صورت مداوم به مخاطبان منتقل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر برای تولید و پخش محتوای آموزشی درباره سلامت غذایی به همکاری رسانه‌ها نیاز باشد، باید این موضوع با جدیت دنبال شود.

ضرورت آموزش درباره نگهداری و تاریخ مصرف مواد غذایی

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی درباره شرایط نگهداری و تاریخ مصرف مواد غذایی بیان کرد: مردم باید درباره تفاوت شرایط نگهداری مواد غذایی تازه و فرآورده‌های بسته‌بندی‌شده، ماندگاری محصولات و عوامل مؤثر بر سلامت آن‌ها آموزش ببینند.

وی افزود: صرف درج تاریخ انقضا یا باقی‌ماندن مدت‌زمانی تا پایان آن، نباید موجب غفلت از شرایط نگهداری و سلامت محصول شود. لازم است با همکاری متخصصان علوم پزشکی و دستگاه‌های مسئول، اطلاعات علمی و کاربردی درباره نگهداری صحیح مواد غذایی و مخاطرات احتمالی مصرف محصولات ناسالم در اختیار مردم قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه آگاهی، زمینه‌ساز رفتار صحیح است، گفت: انسان هنگامی که نسبت به پیامدهای یک رفتار شناخت پیدا کند، می‌تواند متناسب با آن تصمیم بگیرد. در حوزه سلامت نیز اگر مردم به‌صورت مستند و اقناع‌کننده از خطرات یک ماده غذایی آگاه شوند، طبیعی است که در انتخاب و مصرف آن دقت بیشتری خواهند کرد.

توسعه کشتارگاه‌های صنعتی با حفظ اشتغال

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه دامپزشکی، بر ضرورت توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و تقویت نظارت‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: ایجاد و گسترش کشتارگاه‌های صنعتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مناطق مختلف استان، از شمال تا مرکز و جنوب، از ظرفیت مناسب و قابل دسترس برخوردار باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به وضعیت معیشتی برخی فعالان سنتی این حوزه اظهار کرد: در کنار ضرورت ارتقای استانداردهای بهداشتی، باید وضعیت افرادی که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برخی از این افراد مهارت و منبع درآمد دیگری ندارند.

وی افزود: می‌توان با حمایت و راهنمایی دستگاه‌های مسئول، زمینه مشارکت این افراد در ایجاد کشتارگاه‌های صنعتی را فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که افراد با تجمیع توان و سرمایه خود، برای دریافت مجوز و راه‌اندازی واحدهای استاندارد اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: حمایت از تبدیل فعالیت‌های سنتی به واحدهای صنعتی و بهداشتی باید در کنار نظارت جدی و مستمر دنبال شود و در این مسیر، سلامت مردم و رعایت الزامات بهداشتی نباید تحت تأثیر ملاحظات دیگر قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان برای مسئولان و کارکنان حوزه دامپزشکی آرزوی توفیق کرد و بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای امنیت غذایی، صیانت از سلامت جامعه و گسترش فرهنگ مصرف مواد غذایی سالم تأکید کرد.