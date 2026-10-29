مهری فلاحی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب مدال نقره در مسابقات ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم در این رقابت‌ها سربلند بیرون بیاییم و با به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، افتخاری دیگر برای کشورمان رقم بزنیم.

کسب مدال نقره با حضور ۶ تیم در مسابقات ناگویا

ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته، با بیان اینکه تیم ملی والیبال نشسته در این مسابقات با حضور ۶ تیم موفق به کسب مقام دوم شد، افزود: طبیعتاً هر ورزشکاری برای رسیدن به مدال طلا تلاش می‌کند و از اینکه به این مدال دست پیدا نکند، ناراحت می‌شود، اما کسب مدال نقره نیز حاصل تلاش و زحمات مجموعه تیم است و امیدوارم در رقابت‌های آینده بتوانیم نتیجه بهتری کسب کنیم.

وی با اشاره به رقابت‌های پیش‌روی تیم ملی تصریح کرد: مسابقات آسیایی را در سال آینده پیش رو داریم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با آمادگی بیشتری در این رقابت‌ها حاضر شویم و بتوانیم سهمیه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس را کسب کنیم.

خانواده، پشتوانه اصلی موفقیت در مسیر قهرمانی

فلاحی درباره عوامل موفقیت خود در عرصه ورزش گفت: در وهله نخست، توکل به خداوند را عامل اصلی موفقیتم می‌دانم و پس از آن، پشتکار و تلاش شخصی‌ام در این مسیر تأثیرگذار بوده است؛ البته حمایت خانواده‌ام نقش بسیار مهمی در رسیدن به این جایگاه داشته است.

وی با قدردانی از همراهی خانواده‌اش بیان کرد: خانواده‌ام در تمام مراحل ورزشی پشتیبان من بوده‌اند و اگر حمایت‌های آنان نبود، پیمودن این مسیر دشوارتر می‌شد. از همین‌جا دستشان را می‌بوسم و قدردان تمام زحماتشان هستم؛ هر مدال و مقامی که به دست می‌آورم، بخشی از آن را حاصل حمایت و همراهی خانواده‌ام می‌دانم.

ملی‌پوش تیم والیبال نشسته در پایان با ابراز امیدواری گفت: امیدوارم با تداوم تمرینات و حمایت مسئولان و خانواده، در مسابقات آسیایی پیش رو عملکرد موفقی داشته باشم و با کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس، بار دیگر موجب سربلندی ایران و شادی مردم شود.