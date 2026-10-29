سرهنگ علی مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز با برخورداری از روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و تعهد نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، می‌توانند در مسیر رشد علمی، اعتلای فرهنگی و پیشرفت ایران نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود، با اشاره به جایگاه تاریخی دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: ایثار و فداکاری دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز شهرستان لنگرود، الگویی ماندگار از شجاعت، ایمان و احساس مسئولیت در برابر سرنوشت جامعه است و پاسداشت این سرمایه معنوی، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

بسیج دانش‌آموزی بستری برای پرورش استعدادها است

وی با بیان اینکه تربیت نسل آگاه و توانمند از ضرورت‌های اساسی جامعه است، بیان کرد: فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی نباید تنها به حضور در برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای تقویت روحیه خلاقیت، ارتقای بنیه علمی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پرورش استعدادهای نوجوانان باشد.

مهدی‌پور ادامه داد: مدارس از مهم‌ترین کانون‌های تربیت نسل آینده هستند و تعامل سازنده میان معلمان، مدیران، مربیان پرورشی، خانواده‌ها و مجموعه بسیج دانش‌آموزی می‌تواند در رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی و تقویت قدرت تحلیل در میان نوجوانان بیان کرد: دانش‌آموزان باید در کنار تحصیل و کسب مهارت، با شناخت دقیق مسائل جامعه، روحیه پرسشگری، تفکر نقادانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در خود تقویت کنند تا بتوانند در برابر چالش‌های پیش‌رو، آگاهانه و مؤثر عمل کنند.

گرامیداشت یاد ۱۰۱ شهید دانش‌آموز و فرهنگی لنگرود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره ۷۵ شهید دانش‌آموز و ۲۶ شهید فرهنگی این شهرستان، از تلاش‌های معلمان، مدیران مدارس، مربیان و فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی قدردانی کرد و گفت: خدمت به نسل نوجوان و فراهم‌کردن زمینه رشد علمی، فرهنگی و تربیتی آنان، مسئولیتی ارزشمند در مسیر پیشرفت جامعه است.

مهدی‌پور در پایان، ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی را به دانش‌آموزان بسیجی، فرهنگیان و خانواده‌های آنان گفت: امیدوارم با همدلی و همکاری مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف کشور بیش از پیش فراهم شود.