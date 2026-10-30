واژگونی خودرو در پیشوا جان دو نفر را گرفت

مجید اصغری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو حادثه شب گذشته همزمان در پیشوا خبر داد و گفت: در پی گزارش حریق یک واحد تجاری در شهرک خورشید هشتم و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در بلوار خلیج فارس، دو تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل‌های حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی این حوادث اظهار کرد: وقوع هر دو حادثه از طریق تماس‌های همزمان با سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله برای رسیدگی به وضعیت به دو محل اعزام شدند.

اصغری افزود: عملیات مهار آتش‌سوزی مغازه تجاری به فرماندهی سعید گلستانی و عملیات مربوط به حادثه خودرویی در بلوار خلیج فارس به فرماندهی علی‌اصغر آزاد انجام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا ادامه داد: در حادثه واژگونی خودرو، پژو با تیر برق برخورد کرد که بر اثر آن دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و پیکر جان‌باختگان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه علت وقوع این حوادث هنوز مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: جزئیات و علت هر دو حادثه در دست بررسی قرار دارد و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص‌شدن نتایج بررسی‌ها اعلام خواهد شد.