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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

واژگونی خودرو در پیشوا جان دو نفر را گرفت

واژگونی خودرو در پیشوا جان دو نفر را گرفت

پیشوا- مدیرعامل آتش‌نشانی پیشوا از وقوع همزمان حریق یک مغازه و واژگونی خودروی پژو در این شهر خبر داد که در حادثه رانندگی آن دو نفر جان باختند.

مجید اصغری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو حادثه شب گذشته همزمان در پیشوا خبر داد و گفت: در پی گزارش حریق یک واحد تجاری در شهرک خورشید هشتم و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در بلوار خلیج فارس، دو تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل‌های حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی این حوادث اظهار کرد: وقوع هر دو حادثه از طریق تماس‌های همزمان با سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله برای رسیدگی به وضعیت به دو محل اعزام شدند.

اصغری افزود: عملیات مهار آتش‌سوزی مغازه تجاری به فرماندهی سعید گلستانی و عملیات مربوط به حادثه خودرویی در بلوار خلیج فارس به فرماندهی علی‌اصغر آزاد انجام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا ادامه داد: در حادثه واژگونی خودرو، پژو با تیر برق برخورد کرد که بر اثر آن دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و پیکر جان‌باختگان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه علت وقوع این حوادث هنوز مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: جزئیات و علت هر دو حادثه در دست بررسی قرار دارد و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص‌شدن نتایج بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6994098

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