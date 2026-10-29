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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

ثبت نام ۵۲۳۳ پرستار برای حضور در تیم‌های واکنش سریع

ثبت نام ۵۲۳۳ پرستار برای حضور در تیم‌های واکنش سریع

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، از آمادگی ۵ هزار و ۲۳۳ پرستار برای مشارکت داوطلبانه در برنامه تیم‌های واکنش سریع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خورشید وسکویی، با اشاره به استقبال پرستاران از این برنامه گفت: تاکنون ۵ هزار و ۲۳۳ پرستار برای مشارکت داوطلبانه در برنامه تیم‌های واکنش سریع اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۴ هزار و ۷۲۰ نفر آمادگی خود را برای همکاری در سطح بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند.

وی، هدف از اجرای این برنامه را بهره‌گیری هدفمند از توانمندی‌های پرستاران داوطلب و فراهم‌سازی زمینه مشارکت سازمان‌یافته آنان در شرایط اضطراری عنوان کرد و افزود: این نیروها باید متناسب با نیازهای کشور سازماندهی شوند تا بتوانند نقش مؤثری در ارائه خدمات سلامت ایفا کنند.

وسکویی با تشریح ضرورت تشکیل تیم‌های واکنش سریع پرستاری اظهار کرد: بلایای طبیعی، سیل، حوادث صنعتی، آتش‌سوزی‌ها، تصادفات، بحران‌های امنیتی، جنگ، همه‌گیری بیماری‌ها و اجتماعات بزرگ ملی و مذهبی می‌توانند به افزایش ناگهانی شمار مصدومان و بیماران و ایجاد فشار بر بیمارستان‌ها منجر شوند. در چنین شرایطی، حضور نیروهای آموزش‌دیده و آماده، نقش مهمی در مدیریت بحران و تداوم خدمات درمانی دارد.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، ایجاد بانک ملی پرستاران داوطلب را از اهداف این برنامه برشمرد و تصریح کرد: شناسایی و ثبت تخصص‌ها، تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای، برنامه‌ریزی متناسب با نیاز استان‌ها و طراحی سازوکارهای یکپارچه برای فرماندهی و فراخوان نیروها، از محورهای اصلی سازماندهی تیم‌های داوطلب است.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از پرستاران داوطلب تأکید کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای مناسب حمایتی می‌تواند به تداوم مشارکت این نیروها و تقویت ظرفیت نظام سلامت در مدیریت بحران کمک کند.

وسکویی با اشاره به ساختار مدیریت بحران در کشور و نظام سلامت خاطرنشان کرد: تیم‌های واکنش سریع پرستاری باید در چارچوب ساختارهای موجود و با هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی شکل بگیرند تا از سطح سیاست‌گذاری و هماهنگی کلان تا بیمارستان و میدان عملیات، ارتباطی مؤثر و یکپارچه برقرار باشد.

وی در پایان بر تداوم آموزش‌ها، ارتقای آمادگی حرفه‌ای و طراحی سازوکارهای اجرایی برای استفاده مؤثر از ظرفیت پرستاران داوطلب در شرایط اضطراری تأکید کرد.

کد مطلب 6993882
حبیب احسنی پور

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