به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، خورشید وسکویی، با اشاره به استقبال پرستاران از این برنامه گفت: تاکنون ۵ هزار و ۲۳۳ پرستار برای مشارکت داوطلبانه در برنامه تیم‌های واکنش سریع اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۴ هزار و ۷۲۰ نفر آمادگی خود را برای همکاری در سطح بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند.

وی، هدف از اجرای این برنامه را بهره‌گیری هدفمند از توانمندی‌های پرستاران داوطلب و فراهم‌سازی زمینه مشارکت سازمان‌یافته آنان در شرایط اضطراری عنوان کرد و افزود: این نیروها باید متناسب با نیازهای کشور سازماندهی شوند تا بتوانند نقش مؤثری در ارائه خدمات سلامت ایفا کنند.

وسکویی با تشریح ضرورت تشکیل تیم‌های واکنش سریع پرستاری اظهار کرد: بلایای طبیعی، سیل، حوادث صنعتی، آتش‌سوزی‌ها، تصادفات، بحران‌های امنیتی، جنگ، همه‌گیری بیماری‌ها و اجتماعات بزرگ ملی و مذهبی می‌توانند به افزایش ناگهانی شمار مصدومان و بیماران و ایجاد فشار بر بیمارستان‌ها منجر شوند. در چنین شرایطی، حضور نیروهای آموزش‌دیده و آماده، نقش مهمی در مدیریت بحران و تداوم خدمات درمانی دارد.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، ایجاد بانک ملی پرستاران داوطلب را از اهداف این برنامه برشمرد و تصریح کرد: شناسایی و ثبت تخصص‌ها، تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای، برنامه‌ریزی متناسب با نیاز استان‌ها و طراحی سازوکارهای یکپارچه برای فرماندهی و فراخوان نیروها، از محورهای اصلی سازماندهی تیم‌های داوطلب است.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از پرستاران داوطلب تأکید کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای مناسب حمایتی می‌تواند به تداوم مشارکت این نیروها و تقویت ظرفیت نظام سلامت در مدیریت بحران کمک کند.

وسکویی با اشاره به ساختار مدیریت بحران در کشور و نظام سلامت خاطرنشان کرد: تیم‌های واکنش سریع پرستاری باید در چارچوب ساختارهای موجود و با هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی شکل بگیرند تا از سطح سیاست‌گذاری و هماهنگی کلان تا بیمارستان و میدان عملیات، ارتباطی مؤثر و یکپارچه برقرار باشد.

وی در پایان بر تداوم آموزش‌ها، ارتقای آمادگی حرفه‌ای و طراحی سازوکارهای اجرایی برای استفاده مؤثر از ظرفیت پرستاران داوطلب در شرایط اضطراری تأکید کرد.