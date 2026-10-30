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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

تصادف دو خودروی سواری در گلیداغ؛ پنج نفر راهی مراکز درمانی شدند

تصادف دو خودروی سواری در گلیداغ؛ پنج نفر راهی مراکز درمانی شدند

مراوه تپه-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تیبا در شهرستان مراوه‌تپه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۰۸ روز ۸ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با خودروی تیبا در منطقه گلیداغ، جنب مسجد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه چاتال به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی لازم را انجام داد.

سلیمی با اشاره به اینکه این حادثه هفت نفر حادثه‌دیده داشت، اظهار کرد: پنج نفر در این تصادف مصدوم شدند که دو نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و سه نفر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، ایمنی خود و دیگران را در جاده‌ها حفظ کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6994665

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