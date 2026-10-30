تصادف دو خودروی سواری در گلیداغ؛ پنج نفر راهی مراکز درمانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۰۸ روز ۸ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با خودروی تیبا در منطقه گلیداغ، جنب مسجد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه چاتال به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی لازم را انجام داد.

سلیمی با اشاره به اینکه این حادثه هفت نفر حادثه‌دیده داشت، اظهار کرد: پنج نفر در این تصادف مصدوم شدند که دو نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و سه نفر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، ایمنی خود و دیگران را در جاده‌ها حفظ کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.