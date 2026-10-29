  1. استانها
  2. اصفهان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

واژگونی پراید و مینی‌بوس در اصفهان ۱۲ مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی پراید و مینی‌بوس در اصفهان ۱۲ مصدوم بر جا گذاشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۱۲ نفر در پی واژگونی یک دستگاه پراید در تیران و یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه مورچه‌خورت در محور شاهین‌شهر خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور داران به اصفهان، نرسیده به مسجد ورپشت در شهرستان تیران، به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۳:۴۵ بامداد رخ داد و در پی آن پنج مرد مصدوم شدند. برای امدادرسانی به مصدومان، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.

واژگونی مینی‌بوس سرویس کارکنان در محور شاهین‌شهر

عابدی در ادامه از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه مورچه‌خورت در بزرگراه معلم خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۳۷ روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، پس از پل گز در مسیر شاهین‌شهر رخ داد.

وی با اشاره به اعزام سه تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه افزود: در این واژگونی هفت مرد در بازه سنی ۳۰ تا ۵۳ سال مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، در مجموع دو حادثه واژگونی پراید و مینی‌بوس در شهرستان تیران و محور شاهین‌شهر، ۱۲ نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 6993923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها